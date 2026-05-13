Yan Diomande, ein Sensationsspieler in der Bundesliga, hat eine erfolgreiche erste Saison für RB Leipzig gespielt. Obwohl Topklubs wie Liverpool und Paris City großes Interesse an ihm haben, sieht es so aus, dass Diomande bis zum Ende der Saison für RB bleibt. Im Interview mit „The Athletic“ betont Er, warum er so begeistert von RB ist und wie er sich mit seiner Zukunft auseinandersetzt.

Yan Diomande (19) ist DER Senkrechtstarter der Bundesliga . Er hat eine starke erste Saison für RB Leipzig gespielt. Trotzdem, dass zahlreiche Topklubs (u.a. Liverpool, Paris, Bayern) Interesse haben, soll er als Flügelspieler voraussichtlich bis zum Ende der Saison bei RB bleiben.

Mit Blick auf seine Zukunft sprach er im Interview mit „The Athletic“: „Die meisten Menschen sehen nur, was auf dem Platz passiert, aber der Verein hat meiner Familie und meiner Mama sehr geholfen. Sie haben viel für mich getan, also bin ich dankbar, und alles, was ich tun kann, ist, ihnen auf dem Platz zu helfen. (... ) Es ist eine große Motivation, zurückzugeben, was sie in mich investiert haben.





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