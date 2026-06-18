Yan Diomande: Vom unentdeckten Talent in Ghana zum 90-Millionen-Star

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in Toronto auf die Elfenbeinküste. Mit im Fokus steht Superstar Yan Diomande, der von RB Leipzig kommt und bereits von Top-Clubs wie Liverpool umworben wird. Die israelische Scout-Plattform STARI entdeckte ihn früh in Ghana und dokumentierte seinen steilen Aufstieg.

Am Samstag um 22 Uhr, übertragen von ZDF und Magenta TV live, trifft die deutsche Nationalmannschaft in Toronto auf die Elfenbeinküste . Mit dabei ist der 19-jährige Superstar Yan Diomande .

Obwohl der Stürmer von RB Leipzig bisher nur elf Länderspiele absolviert hat, ist er bereits im Visier der Top-Clubs Europas, allen voran FC Liverpool. Diomandes Marktwert liegt mittlerweile bei 90 Millionen Euro, sein Vertrag in Leipzig läuft bis Sommer 2030 und enthält keine Ausstiegsklausel. Die Geschichte seines Aufstiegs begann im Sommer 2022, als ein Scout des israelischen Start-ups STARI zu einem Akademie-Turnier nach Accra in Ghana reiste.

STARI ist eine Plattform, die darauf spezialisiert ist, unentdeckte Talente in Regionen zu finden, die vom traditionellen europäischen Scouting oft übersehen werden. Der Scout sah den damals 15-jährigen Diomande spielen und war sofort begeistert. Er rief umgehend die Zentrale in Israel an mit den Worten: Hier ist ein Junge, der auf dem Platz macht, was er will. Das müsst ihr euch ansehen.

Nach Spielende lud er ein Video des Spiels auf die Plattform hoch. Avi Ziony, der Gründer von STARI, berichtet: Ich drückte Play und innerhalb von fünf Minuten war mir klar, dass ich hier einen Spieler sehe, der es ganz weit bringen wird. Die Israelis versuchten sofort, den Jugendlichen unter Vertrag zu nehmen, doch die geforderten 150.000 Dollar waren zu diesem Zeitpunkt zu hoch. Der Prozess zog sich hin, und Diomande kehrte zunächst an die Elfenbeinküste zurück.

Trotz des geplatzten Wechsels blieb der Kontakt eng. Diomande gab dem israelischen Team seine private Handynummer und tauschte sich regelmäßig mit den Mitarbeitern aus. Die israelische Sport-Website One veröffentlichte Screenshots aus diesen Gesprächen. So schrieb Diomande im Dezember 2023: Ich sollte eigentlich bei Crystal Palace unterschreiben.

Aber Dortmund und Chelsea wollen mich auch, das macht es jetzt etwas kompliziert. Wir überlegen gerade, was das Richtige für mich ist. Seinen Weg nach Europa machte er schließlich über die USA DME Academy und CD Leganés, bevor RB Leipzig ihn für rund 20 Millionen Euro verpflichtete. In der Saison 2025/26 kam er in der Bundesliga vollständig zum Durchbruch mit zwölf Toren und acht Vorlagen





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