Yan Diomandes emotionaler Brief an seine Schwester

Yan Diomande gibt seiner Schwester Roxane ein Versprechen, dass unter die Haut geht. Er spricht über den Tod seiner Schwester und die ungelösten Fragen zu ihrem Tod.

Yan Diomande gibt seiner verstorbene Schwester ein Versprechen . Der Fußball spieler schreibt über den Tod seiner Schwester Roxane , die im Alter von 15 Jahren an einem mysteriösen Tod starb.

Er gibt ihr ein Versprechen, dass unter die Haut geht, und spricht über die ungelösten Fragen zu ihrem Tod. Diomande beschreibt, wie er nach ihrem Tod seine Karriere fortsetzte und wie der Erfolg ihn nicht überdecken konnte. Er schreibt, dass er seit ihrem Tod nur Leere fühlt und dass er jetzt gar nichts mehr fühlt





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