Yan Diomandes emotionaler Brief: WM für Elfenbeinküste im Zeichen seiner verstorbenen Schwester

Der junge RB-Leipzig-Spieler Yan Diomande erfüllt sich bei der WM mit der Elfenbeinküste einen Lebenstraum, den er seiner verstorbenen Schwester Roxane widmet. In einem bewegenden Brief schildert er seine schwierige Kindheit, den Kampf um eine Fußballkarriere und den plötzlichen Tod seiner Schwester.

Für den 19-jährigen Yan Diomande von RB Leipzig erfüllt sich mit der Teilnahme an der Weltmeisterschaft für die Elfenbeinküste ein Lebenstraum. Diese Momente sind für die Ewigkeit, in denen er in Gedanken bei seiner am 6.

November 2024 verstorbenen Schwester Roxane verweilt. In einem herzzerreißenden öffentlichen Brief, veröffentlicht auf The Players' Tribune, gedenkt er ihrer. Er erinnert sich an seine Kindheit in Abidjan, als jemand ihm ein gefälschtes Manchester-United-Trikot kaufte und er mit einem schwarzen Filzstift 'Ronaldo 7' auf den Rücken schrieb.

'Wir kannten weder arm noch reich. Wir kannten nur Glück', schreibt Diomande. Mit neun Jahren verließ er sein Zuhause, um seinen Traum vom Profifußball zu verwirklichen. Er berichtet von schwierigen Zeiten, in denen er und andere Kinder oft Kartoffeln klauten, weil sie so großen Hunger hatten.

'Ich esse sie bis heute am liebsten: gekochte Kartoffeln mit etwas Öl. Das erinnert mich an diese Zeit.

' Nach Probetrainings bei clubs wie Bournemouth, Chelsea, den Rangers, Olympiakos und Crystal Palace blieb ihm oft nur die Absage. 'Eze und Olise kamen nach einem Training sogar zu mir und sagten: Hey Kleiner, du bist echt gut. Aber sie haben mich trotzdem nicht unter Vertrag genommen. Selbst die B-Teams der MLS wollten mich nicht.

', so Diomande. Er entschied sich für den spanischen Klub Leganés, wo er mehr Spielzeit erhielt und gegen Real Madrid sein Profidebüt feierte. In diesem Spiel tauschte er sogar das Trikot mit Kylian Mbappé. In einem Brief an Roxane schreibt er: 'Du warst diejenige, die nie aufgehört hat, an mich zu glauben.

' Doch im November 2024 veränderte ein schrecklicher Vorfall alles: Roxane starb nach der Einnahme von etwas, das jemand in ihr Getränk auf einer Party gemischt hatte. 'Sie ist nicht mehr da. Du warst 15. Ich habe nie Antworten bekommen', äußert Diomande.

Er beschließt, den Schmerz zu nutzen, um härter zu arbeiten und die gemeinsamen Träume zu verwirklichen.

'Alles, was ich tun kann, ist, den Schmerz zu nutzen, um härter zu arbeiten und all das zu verwirklichen, wovon wir geträumt haben. Ich habe das hier geschrieben, weil ich nicht darüber sprechen kann. Ich habe das geschrieben, weil du einfach wissen sollst, dass ich dafür sorgen werde, dass du weiterlebst. Ich werde dafür sorgen, dass jeder deinen Namen kennt.

Die ganze Welt.

' Mit der WM-Teilnahme möchte er das Versprechen einlösen, das er seiner Schwester gab





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