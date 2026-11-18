VfB-Stürmer Yanik Spalt gab sein A-Länderspieldebüt für Österreich. Trainer Ralf Rangnick zeigte sich zufrieden mit der Leistung des 19-Jährigen beim 1:1-Remis gegen Israel.

Der VfB Stuttgart hat einen weiteren talentierten Kicker an den österreichischen A-Nationalkader verloren. Yanik Spalt, ein 19-jähriges Talent des Vereins, feierte am Dienstagabend sein Debüt in der österreichischen Nationalmannschaft. Das prestigeträchtige Länderspiel gegen Israel endete mit einem 1:1-Unentschieden, wobei der junge Spieler die Partie aktiv mitgestaltete.

Spalt wechselt in der 87. Minute ein

Der steile Aufstieg des Youngsters aus Stuttgart geht weiter. In der aktuellen Saison konnte sich Yanik Spalt beim VfB in der Profi-Mannschaft fest etablieren. Bislang absolvierte er vier Pflichtspiele für den Verein. Nach dem ersten Einsatz in der Champions League und dem Debüt in der Startelf der Bundesliga folgte nun der Sprung in die Nationalelf.

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Die Einwechslung erfolgte in der 87. Minute der Begegnung. Kurios war dabei die Positionierung: Beim VfB startete Spalt primär als defensiver Mittelfeldspieler, also als Sechser. Österreichs Trainer Ralf Rangnick setzte ihn jedoch auf der Außenverteidiger-Position ein. Diese Rolle hatte der 19-Jährige auch beim VfB schon einmal kurzzeitig gespielt, was die Umstellung im Spielbetrieb erleichterte.

Rangnick lobt Leistung und Flanke

Ralf Rangnick, 68 Jahre alt, zeigte sich nach dem Spiel von der Leistung seines Schützlings überzeugt. Er lobte Specifically die perfekte Flanke, die Spalt in der Nachspielzeit in die Mitte schlug. Die Assistsituation führte dazu, dass Michael Gregoritsch, 32 Jahre alt und Spieler von Augsburg, den Ball Kopfstand angriff, jedoch nicht im Tor unterbringen konnte.

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Trainer Rangnick erklärte weiter, dass er den Spieler in den letzten zehn Minuten der Partie als gut einkam. Er meinte, dass Spalt, wenn er weiterhin so auftritt wie im Training, möglicherweise auch häufiger bei seinem Verein zum Einsatz kommen könnte. Diese Aussage unterstreicht die hohe Wertschätzung, die der österreichische Co-Trainer in das Stuttgarter Talent setzt.

Sfalt dankt für die Chance

Yanik Spalt selbst zeigte sich dankbar für das Vertrauen. Er erklärte nach dem Spiel, dass er einfach froh sei, mitwirken zu können. Der Spaß am Spiel stand im Vordergrund, auch wenn er die verpasste Torvorlage bedauerte. Ehrlich gesagt sei er vor allem dankbar für die Möglichkeit, sein Debüt in der Nationalmannschaft zu feiern.

Pejcinovic und Seimen in Kroatien

Neben Spalt gab es auch Entwicklungen bei anderen VfB-Spielern in der Nachwuchsarbeit. Der VfB-Stürmer Dzenan Pejcinovic, 21 Jahre alt, kehrte mit Rückenwind zur Truppe zurück. Die DFB-U21 verlor jedoch in Kroatien ein Freundschaftsspiel gegen die Gastgeber mit 2:3. Der Spielfeldzustand war aufgrund von viel Regen eher eine Pfütze als Rasen, was die technischen Anforderungen erschwerte.

Trotz der Niederlage konnte Pejcinovic wieder ein Tor erzielen. In der 60. Minute drückte er per Kopf aus kurzer Distanz eine Flanke über die Linie. Zuvor hatte er in der 17. Minute eine Topchance im Eins-gegen-Eins vertan. Sein Teamkollege Dennis Seimen, 20 Jahre alt, lief über die vollen 90 Minuten auf und war bei allen drei Gegentoren machtlos, was teilweise an den schlechten Platzverhältnissen lag.