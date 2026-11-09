Yanik Spalt überzeugt VfB Stuttgart im Champions-League-Debüt

VfB Stuttgart: Yanik Spalt glänzt als Sechser gegen Werder Bremen und überzeugt auch nach Champions-League-Einsatz bei Galatasaray mit reifer Leistung.

Der neunjährige Talent Yanik Spalt hat in dieser Woche beim VfB Stuttgart eine herausragende Performance gezeigt. Zuvor hatte der 19-jährige Mittelfeldakteur sein Debüt in der Champions League gegen Galatasaray bestritten, bei dem sein Team mit 0:2 verlor. In der darauffolgenden Bundesliga-Partie am Samstag stand er dann erstmals in der Startelf, als Stuttgart mit 1:0 gegen Werder Bremen gewann.

Reife Leistung trotz plötzlicher Umstellungen

Spalt präsentierte sich auf dem Platz als äußerst routinierter Akteur, der die komplexen Anforderungen des Profifußballs mühelos bewältigte. Obwohl er bei Pressekonferenzen noch eine leichte Nervosität an den Tag legte, wirkte er im Spiel selbst absolut gefasst. Der Einstand in Istanbul war durch den Ausfall von Atakan Karazor nach nur 18 Minuten abrupt erfolgt. Spalt nutzte diese kurze Vorwarnzeit strategisch, um keine Ängste aufkommen zu lassen. "Es war gar nicht schlecht, dass der Einsatz so plötzlich kam", erklärte der junge Sechser später. "Dadurch hatte ich nicht so viel Zeit, nachzudenken und mir einen Kopf zu machen."

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Spielweise und Taktische Einbettung

Die Ausgangslage für das Bundesliga-Spiel am Wochenende unterschied sich deutlich vom europäische Auftritt. Da Angelo Stiller wegen adduktorener Probleme fehlte und auch Karazor noch nicht fit war, stand Spalts Startelfeinsatz früh fest. Er wurde gemeinsam mit dem Sommer-Zugang Grischa Prömel im zentralen Mittelfeld eingesetzt. Die Kombination aus der Doppelsechs erwies sich als äußerst effektiv. Prömel übernahm einen großen Anteil der Laufarbeit und sorgte für offensive Impulse, wie etwa die Vorlage zum 1:0-Tor nach sieben Minuten für Maximilian Mittelstädt.

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Austausch mit erfahrenen Teamkollegen

Spalt hob die Bedeutung der erfahrenen Kollegen für seine eigene Entwicklung hervor. In Bezug auf seinen neuen Partner im Mittelfeld sagte der Newcomer: "Es macht Spaß mit Grischa auf der Sechs, weil er sehr viel läuft und erfahren ist. Das hat mir geholfen." Prömel selbst zeigte in diesem Spiel eine deutlich bessere Form als in den vorangegangenen Wochen und war ein Schlüsselfaktor für den Sieg gegen Bremen. Die化学反应 zwischen dem jungen Talent und dem Veteranen trug maßgeblich zur Kontrolle des Spiels bei.

Reaktion der Fans und Nächste Schritte

Nach seiner Auswechslung in der 83. Minute wurde Spalt von den Fans mit einem stehenden Ovation belohnt, das teilweise sogar lauter ausfiel als nach dem Führungstor. Der junge Spieler gab zu, diesen Hype mitzubekommen, aber versuche, sich davon nicht ablenken zu lassen. Er erwähnte zudem den kurzen Zeitraum, den er hatte, um das Spielfeld zu verlassen, bedingt durch die Zehn-Sekunden-Regel. Dennoch zeigte seine Gesamtperformance, dass er auf dem richtigen Weg ist, sich als feste Größe im VfB-Kader zu etablieren.