Yankee Candle Gewinnspiel: 20 Premium-Bundles und Contigo-Produkte verlost

Verlose hochwertige Yankee Candle Duftkerzen-sets im Gesamtwert von 259,90 Euro. Teilnehmen bei BILDplus mit Contigo Trinkflaschen und Thermobechern.

Yankee Candle verlost aktuell sechzig hochwertige Duftkerzen -Packs in Zusammenarbeit mit BILDplus, um die vorweihnachtliche Atmosphäre im eigenen Zuhause zu verstärken. Jedes der zwanzig verfügbaren Gewinn-Bundles hat einen geschätzten Warenwert von 259,90 Euro und kombiniert die bekannte Markenwelt der Kerzenhersteller mit praktischen Alltagsprodukten von Contigo für ein umfassendes Wohlfühl-Erlebnis.

Details zu den Gewinnsets und Inhalt

Die zwanzig ausgelosten Sets enthalten eine sorgfältig kuratierte Auswahl aus verschiedenen Produktkategorien des Herstellers. Zu jedem Paket gehört ein Candle & Reed Duo Geschenkset, das eine klassische Duftkerze mit einem Duftstäbchen-Diffuser kombiniert, um eine konstante und einladende Raumduft-Atmosphäre zu gewährleisten. Diese Kombination sorgt dafür, dass der Duft nicht nur beim Abbrennen, sondern auch im stillen Stand wahrnehmbar ist.

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Zusätzlich finden sich in jedem Paket zwei mittelgroße und zwei Mini-Duftkerzen. Diese Variante ermöglicht den Gewinnern, unterschiedliche Duftwelten innerhalb eines Sets zu erkunden und potenziell neue Lieblingsdufte kennenzulernen, ohne ein großes Volumen einer einzelnen Sorte binden zu müssen. Die genaue Auswahl der Duftvarianten kann variieren und bietet somit eine duftende Überraschung für jeden Teilnehmer.

Um das Angebot abzurunden, beinhaltet jedes Bundle zwei große Yankee Candle Duftkerzen. Diese dienen als zentrale Akzente für gemütliche Abende beim Filmkonsum, beim Lesen auf dem Sofa oder während eines gemeinsamen Adventskaffees. Der sanfte Kerzenschein dieser großen Kerzen schafft eine stimmungsvolle Beleuchtung, die den Alltag zu etwas Besonderem macht.

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Co-Brandung mit Contigo Accessoires

Neben den Kerzenprodukten integrieren die Gewinnsets praktische Utensilien von Contigo, was den Nutzen über das rein dekorative Element hinaus erweitert. Jeder Gewinner erhält die West Loop Autoseal Trinkflasche von Contigo. Diese Flasche ist mit einem auslaufsicheren Verschluss ausgestattet und positioniert sich als idealer Begleiter für unterwegs, der Flüssigkeiten zuverlässig sicher transportiert.

Ergänzt wird das Trink-Gepäck durch den Contigo Desk Mug Thermobecher mit einem Fassungsvermögen von 420 Millilitern. Dieses Produkt ist speziell dafür konzipiert, dass Kaffee oder Tee am Schreibtisch länger warm bleiben, was die Verbindung von Gemütlichkeit und funktionaler Alltagstauglichkeit im Paket unterstreicht.

Teilnahmebedingungen und Prozess

Die Teilnahme am Gewinnspiel bei BILDplus ist an bestimmte Nutzerkonten gebunden. Interessenten müssen sich zunächst als BILDplus-Kunde einloggen. Für Personen, die noch nicht registriert sind, besteht die Möglichkeit, sich gegen eine Gebühr als Kunde zu registrieren, bevor der Teilnahmevorgang gestartet werden kann.

Nach der erfolgreichen Anmeldung ist das Ausfüllen des entsprechenden Formulars erforderlich. Der letzte Schritt der Teilnahme besteht darin, den Bestätigungsbutton zu betätigen, der im Prozess als "Daumen drücken" beschrieben wird. Erst nach Abschluss dieses Vorgangs gilt die Anmeldung für das Verlosen der sechzig Sets als vollständig.

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Markenpositionierung und Saisonbezug

Yankee Candle nutzt die Vorweihnachtszeit als zentrales Marketing-Event, um die Assoziation von Kerzen mit Wintergemütlichkeit zu stärken. Die Kombination aus warmen Düften und der kalten Jahreszeit wird hier emotional abgerufen, indem Produkte angeboten werden, die direkt zur Schaffung einer "Wohlfühloase" beitragen sollen. Dies spricht eine Zielgruppe an, die Wert auf sensorische Erfahrungen im privaten Raum legt.

Die Kooperation mit BILDplus dient als Vertriebskanal für diese exklusiven Sets. Durch die Begrenzung auf zwanzig Sets mit einem hohen Einzelwert von 259,90 Euro wird Exklusivität erzeugt. Der Einsatz von Contigo als Co-Partner erweitert die Ansprache auf Nutzer, die auch im beruflichen Umfeld oder auf Reisen Wert auf funktionale Design-Produkte legen.