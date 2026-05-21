Yann Aurel Bisseck, Innenverteidiger des DFB-Teams und Inter Mailand, ist ein herausragender Spieler und könnte bei der WM 2026 fehlen. Bundestrainer Nagelsmann sieht die Entscheidungsberechtigung jedoch anders und nominierte andere Spieler. Bisseck, einmal nominiert und bisher nur ein einziges Länderspiel absolviert, hätte mit seiner Titelerfahrung bei Inter und seiner cleverness diese WM-Ausdehnung gestalten können.

Bei der WM 2026 wird ein Name im DFB-Team offenbar fehlen: Yann Aurel Bisseck . Dabei hätte er wohl mehr als nur fußballerische Qualität mit. Bisseck ist ein herausragender Innenverteidiger und hätte sich wie ein kleines Kind an Heilig Abend auf das Turnier und die unvergleichliche Erfahrung gefreut.

Seine Titelerfahrung bei Inter zeigt, wie man Titel gewinnt. Allerdings sieht Bundestrainer Nagelsmann offenbar die Verantwortlichen anders. Die anderen Nominierten haben zweifellhafte Qualitäten, aber ihre Spielertypen sind ganz andere. Bisseck kommt durch sein Tempo, Rüdiger und Anton glänzen hingegen durch Kompromisslosigkeit im Zweikampf, wobei zuletzt Rüdiger oftmals einen Tick über den anderen glänzt.

Die Aufgaben fallen dann aber bei einem Stamminnenverteidiger verletzungsbedingt, einer Sperre oder bei einer taktischen Umstellung auf eine Dreierkette nicht weg, da kann Bisseck übernehmen. Die Verantwortung trägt Nagelsmann für diese Entscheidungen und im Erfolgsfall soll dann gefeiert werden. Sollte es das dritte frühe WM-Aus in Serie geben, könnte dann wohl für das DFB-Team der nächste große Umbruch anstehen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DFB Επιτροπής Bundestrainer Platzverpräsident Yann Aurel Bisseck DFB-Team Bundestrainer Namentragen Champions League Bundesliga WM 2026 Titel Innenverteidiger Dozent

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Denim in Weiß: So elegant stylst du weiße Jeans im Sommer 2026Weiße Jeans feiern im Sommer ihr großes Comeback. Mit einem einfachen Styling-Trick wirken sie jetzt besonders elegant und luxuriös.

Read more »

WM 2026 Spielorte und Stadien: AT&T Stadium in Dallas/ArlingtonIm AT&T Stadium in Dallas (bzw. Arlington) finden neun Spiele der WM 2026 statt - darunter ein Halbfinale. Alle Fakten, Infos und der WM-Spielplan zum Stadion in Dallas.

Read more »

Alles ist ersetzbar: 2026 erscheint der erste komplett modulare Gitarren-Controller für moderne PlattformenMit einem Trailer stellt der Hardware-Hersteller Drakong den neuen »InfinaKore Telecaster Edition« vor. Der Gitarren-Controller ist modular aufgebaut.

Read more »

WM-Enttäuschung für DFB-VerteidigerBundestrainer Julian Nagelsmann wird nach SPORT1-Informationen auf eine Nominierung von Yann Aurel Bisseck verzichten.

Read more »