Yanni Regäsel kritisiert Niko Kovac und die dunklen Seiten des Profifußballs

Der ehemalige Bundesligaspieler Yanni Regäsel hat in einem YouTube-Interview über die dunklen Seiten des Profifußballs gesprochen. Er kritisierte seinen ehemaligen Trainer Niko Kovac und gab Einblicke in das Leben der Fußballer.

Der ehemalige Bundesligaspieler Yanni Regäsel hat in einem YouTube- Interview über die dunklen Seiten des Profifußball s gesprochen. Der einstige U-Nationalspieler gab Einblicke in das Leben der Fußballer und kritisierte seinen ehemaligen Trainer Niko Kovac .

Regäsel, der mittlerweile in der Oberliga Niedersachsen spielt, durchlief alle Nationalmannschaften Deutschlands und kam auf fünf Zweitliga- und 16 Erstligaspiele für Hertha und Frankfurt. Der 30-Jährige gab sich selbstkritisch und sagte, dass er viele falsche Entscheidungen getroffen habe. Er kritisierte auch seine ehemaligen Mitspieler, darunter Marco Fabian und Carlos Salcedo, und sagte, dass sie sich Escort-Damen gerufen haben, obwohl sie eine Freundin in ihren Ländern hatten.

Regäsel sagte auch, dass er sich zu 100 Prozent sicher sei, dass dies sehr verbreitet sei und dass es momentan Schutzgeld an gewisse Leute zahlen, damit die so sein können, wie sie sind. Er kritisierte auch Kovac, der ihn nach eigenen Aussagen nicht mehr mit trainieren und ins Trainingslager lassen wollte. Regäsel sagte, dass er sich nicht verstanden habe und dass es im Fußball nicht nach Leistung geht





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