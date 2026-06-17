Yannick Hanfmann verpasst Zverevs historischen French-Open-Sieg und trifft nun auf ihn in Halle

Tennisprofi Yannick Hanfmann gesteht, Alexander Zverevs entscheidenden fünften Satz im French-Open-Finale verpasst zu haben, weil er zum Abendessen ging. Trotz des verpassten historischen Moments trifft das Davis-Cup-Teamkollegen-Duo nun beim ATP-Turnier in Halle bereits in der nächsten Runde aufeinander, wo Zverev seine Bewunderung für Hannmanns Form ausspricht.

Als sein Davis-Cup-Teamkollege Alexander Zverev in Paris auf den größten Erfolg seiner Karriere zusteuerte, saß Tennis profi Yannick Hanfmann wie so viele vor dem Fernseher - die entscheidenden Momente sah er jedoch nicht.

"Ich habe den fünften Satz tatsächlich verpasst, weil ich da zum Abendessen gehen musste", gestand Hanfmann nach seinem Auftaktsieg beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen. "Ich habe schon getextet, ich komme später. Aber dann wäre ich irgendwann gar nicht mehr gekommen", erzählte der 34-Jährige weiter.

"Das dann nach dem vierten Satz so zu drehen, Respekt. Das habe ich ihm auch gesagt", sagte Hanfmann voller Bewunderung: "Klar, er war großer Favorit, aber das dann so zu gewinnen, ist schon ein Mega-Erfolg für ihn.

" Schließlich schaffte es Zverev auch ohne die Unterstützung von Hanfmann zu seinem ersten Grand-Slam-Titel - und nun treffen sie sich am Donnerstag auf dem Court wieder. Die bisher einzige Begegnung in München 2018 entschied Zverev in drei Sätzen für sich.

"Yannick hat ein super Match gespielt", sagte Zverev nach seinem eigenen Achtelfinaleinzug am Dienstag voller Anerkennung, nachdem Hanfmann zuvor das brasilianische Toptalent Joao Fonseca bezwungen hatte: "Er hat letzte Woche in Stuttgart das Doppelturnier gewonnen. Ich gehe davon aus, dass er sich sehr wohl fühlt. Ich werde mich auf die Challenge sehr gut vorbereiten.





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tennis ATP Halle Alexander Zverev Yannick Hanfmann French Open Grand Slam Davis Cup

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Einzug ins Achtelfinale: Hanfmann feiert 100. Tour-SiegHalle/Westfalen - Der deutsche Tennisspieler Yannick Hanfmann ist beim Rasenturnier im westfälischen Halle souverän ins Achtelfinale eingezogen. Der

Read more »

Zverev triumphiert in Halle und rüstet für Wimbledon - Auftaktsieg stärkt BilanzAlexander Zverev gewinnt sein erstes Einzelmatch nach dem French‑Open‑Titel in Halle, besiegt Vit Kopřiva und bereitet sich auf ein deutsches Achtelfinale gegen Yannick Hanfmann vor. Der Erfolg festigt seine beeindruckende Erstrundenbilanz und dient als Generalprobe für Wimbledon.

Read more »

ATP-Turnier in Halle: Kyrgios sagt in Halle kurzfristig ab, Hanfmann überraschtEin Topstar fehlt in Halle: Der Australier Nick Kyrgios musste wegen Verletzung kurzfristig absagen. Yannik Hanfmann überraschte.

Read more »

Zverev überwindet Rasen-Probleme und zieht ins Achtelfinale von HalleNach seinem Triumph bei den French Open zeigt sich Alexander Zverev beim Rasen-Turnier in Halle noch nicht in Bestform, setzt sich aber dennoch gegen Vit Kopriva durch. Im deutschen Duell des Achtelfinals trifft er auf Yannick Hanfmann. Für Daniel Altmaier steht ebenfalls der Gegner fest.

Read more »