Yapay Zeka 2025: Ajanslar, Modeller ve Geleceğin İşletmeleri

Bu makale, 2025 yılında Yapay Zeka'nın iş dünyasını nasıl şekillendireceğine dair beş ana trendi ele alıyor. Özellikle, Agentik YZ'nin yükselişi, model gelişmelerinde bağlamın önemi ve farklı amaçlar için özelleştirilmiş temel modellerin ortaya çıkışı gibi konulara odaklanıyor.

Yapay zeka (YZ) inanılmaz bir hızla ilerliyor ve hızla ortaya çıkan teknolojilerden işletmelerin nasıl çalıştığına etki eden bir hal almaya başladı. Yapay zeka ajanı oluşturmaktan, teknolojilerle daha doğal bir sohbet gibi etkileşim kurmaya kadar, YZ teknolojileri çalışma biçimimizi yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Ancak gelecekte neler olacak? İşte 2025 yılında YZ için beş önemli temel trendi paylaşmak istiyoruz.

Bu trendler işletmeler için elbette zorluklar getirecek, ancak aynı zamanda mümkün olanların yeniden tanımlanma potansiyelini de taşıyor. Gelecek yıl ve ötesine bir göz atmaya hazır mısınız? Hadi detaylara dalalım. 1. Agentik YZ: İyi Kalmış Ajans Suları, Çoklu Ajans Sistemlerine Hoş Geldiniz Yapay zeka ajansları şu anda ilk aşamalarındadır. Birçok yazılım sağlayıcısı basit sohbet tabanlı belge araştırmasına dayalı ilk 'YZ ajanslarını' yayınlıyor ve etiketliyor olsa da, planlama, mantıklı düşünme, araç kullanma, insanlarla ve diğer ajanslarla işbirliği yapma ve hedeflerine ulaşana kadar ilerlemelerini iteratif olarak gözden geçirmede yetenekli gelişmiş YZ ajansları ufukta. 2025 yılı, bu ajansların hızla gelişip daha otonom bir şekilde hareket etmeye başlamasıyla karakterize olacak. Daha özellikle, 2025 yılı, YZ ajanslarının daha yaygın olarak 'arka planda' çalıştırılmasıyla kendini gösterecek. Kullanıcılar görevleri için bir yardımcı programla etkileşime geçecek ve daha karmaşık görevleri tamamlamak için birden fazla uzman YZ ajansının bir sistemini koordine edecektir. Geleceğin YZ ajansları veya çoklu ajans sistemleri (MAS), işletme kullanıcıyı anlamak, tüm bağlamı sağlamak ve ardından bu alan özelliği uzman YZ ajanslarıyla etkileşim kurmak için problemi yapılandırmak için işbirliği yapabilirler - her biri birlikte çok daha karmaşık bir görevi tamamlamak üzere belirli alt görevleri yerine getirirler. Gelecekte, kullanıcılar bir eylemi tetiklemeye bile ihtiyaç duymayacaklar. Bunun yerine, YZ ajansları müşteri talepleri, tedarik zinciri kesintileri veya talebin artması gibi işletme olaylarına proaktif olarak yanıt verecektir. Geleneksel müşteri hizmetlerindeki istisnalar, uzun kuyruk idari görevler ve kodlama veya yazılım hata ayıklama gibi belirli programlama aktiviteleri gibi otomasyona direnen yönler gibi iş akımlarının önemli bölümlerini basitleştirmek için YZ ajansları, yakında yaygınlaşacaktır. YZ ajansları esnektir ve mantıksal düşünme yoluyla planlayabilir, başarısız olabilir, başka bir şey deneyebilir veya kendini düzeltebilir. YZ ajansları, rutin ve tekrarlayan görevleri insanlardan daha etkili ve sıklıkla daha etkili bir şekilde, baştan sona tamamlayarak verimliliğin artması ve kanıtlanmış maliyet tasarrufu sağlamaya başlayacak. Ajanslar, uzun kuyruk ve oldukça kapsamlı görevler için geleneksel robot işlemi otomasyonu (RPA) 'dan daha uyumlu ve sağlam olacaktır. Bu, birçok olası sonuçtan en iyi sonucu bulmayı gerektirir, bu da klasik otomasyon yöntemleriyle RPA algoritmasına zorunlu olarak programlamak neredeyse imkansızdır. Bu alanlarda YZ'yi benimsemek, insan rollerinin evrimleşmesini ve istisnai senaryoları tahmin etme, belirsizlikle başa çıkma, insan davranışlarını faktörleştirme, stratejik kararlar alma ve YZ yetenekleriyle tamamlanmayan, gerçek inovasyonu yönlendirme gibi yönlere odaklanmasını sağlayacak. Kısacası, YZ sıkıcı, yüksek hacimli görevleri ele alacakken, insan kararlılığı, yaratıcılığı ve kaliteli sonuçların değeri artacaktır. 2. Modeller: Hiçbir Bağlam Yok, Hiçbir Değer Büyük dil modelleri (LLM) sıradan üretimsel YZ görevleri için bir mal haline gelecek, bu trend zaten başlıyor. LLMs, internet'ten toplanan giderek azalan bir veri havuzundan yararlanıyor. Bu durum kötüleşecek ve şirketlerin modellerini benzersiz, içerik açısından zengin veri kaynaklarına uyarlamalarını öğrenmeleri gerekecek. Gelecekteki model gelişmeleri brute force ve daha fazla veri yerine daha iyi veri kalitesi, daha fazla bağlam ve temel tekniklerin geliştirilmesinden gelecektir. Şirketlerin yalnızca daha büyük ve daha büyük modeller eğitmek yerine, daha iyi modeller yaratmak için daha fazla özelleştirme ve model adaptasyonu üzerine inovasyon yapmaya daha fazla zaman ayırmeleri gerekir. Özellikle bilgi grafiği gibi nöro-sembolik YZ teknikleri, temel modeklere hem öğrenme hedefleri sağlayacak hem de üretimsel YZ'nin performansını önemli ölçüde iyileştirecek ve yanılgıları azaltmak için bağlam sağlayacaktır. Ayrıca farklı amaçlar yerine getirmek için çeşitli temel modellerle karşılaşacağız. Örneğin, fiziksel gerçekliklere dayalı tahminler veya robotik alanlarda sonuçlar üreten fizik bilgisiyle beslenen sinir ağları (PINNs) . PINNs, depolama tesislerinden üretim tesislerine kadar gerçek dünya'da otonom robotların nasıl gezinir ve görevler nasıl yerine getirirlerini sağlamak için iş piyasasında daha önemli hale gelecek. SAP Temel Model gibi tablolu, yapılandırılmış veri setleri üzerinde eğitilmiş modeller de, sayısal değerler tahmin etme gibi LLMs'in iyi yapamadığı görevleri ele alabilirler





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Yapay Zeka 2025 Trendleri Agentik YZ Büyük Dil Modelleri Model Geliştirme İşletme Teknolojileri

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dschungelcamp 2025: Superstar Kylie Minogue liefert den offiziellen Dschungel-Hit 2025Auch die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” hat ihren ganz eigenen Sound. Diesmal liefert Pop-Ikone Kylie Minogue den Dschungelcamp-Song.

Weiterlesen »

#FOSDEM 2025 1 & 2 Februar 2025 Brüssel :: Belgien :: 70 devrooms :: 8000+ hackers :: 1004 lectures...Im ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »

Lilly Becker beim „Dschungelcamp“ 2025: Alle Infos zum niederländischen ModelSie ist vielen vor allem als ehemalige Frau von Boris Becker bekannt. Jetzt möchte sich das Model Lilly Becker im Dschungel beweisen.

Weiterlesen »

Das Tesla Model Y 2025 im Test: Komfortabler, Ästhetischer und EffizienterTesla präsentiert das Facelift des Model Y, das mit neuen Design-Elementen, verbesserter Akustik, komfortableren Sitzen und effizienten Antrieben aufwartet. AUTO BILD testet das aktualisierte Familien-SUV im Detail und gibt einen Einblick in die Veränderungen.

Weiterlesen »

Tesla Model Y (2025): Der Juniper-Innenraum im DetailVW wird bis 2030 35.000 Stellen in Deutschland abbauen, aber ein neuer Bericht zeigt, dass wohl weitere Kostensenkungsmaßnahmen notwendig sind

Weiterlesen »

Ocak 2025: Dünya Tarihinde En Sıcak İlk AyOcak 2025, meteorolojik kayıtların başladığından beri dünya genelinde en sıcak ilk ay oldu. Ortalama yüzey sıcaklığı 13,23 derece Celsius olarak kaydedildi ve bu, 1991-2020 yılları ortalamasının 0,79 derece üzerinde yer aldı. 1,5 derece artış sınırını da aşan bu sıcaklıklar, iklim değişikliğinin ciddi sonuçlarına işaret ediyor.

Weiterlesen »