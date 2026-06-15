Yasin Ayari: Deutsster Torschütze mit stiller Hommage an Tunesien nach Führungstreffer gegen die Nordafrikaner

Schwedischer Mittelfeldspieler Yasin Ayari feiert sein Traumtor gegen Tunesien zurückhaltend, weil er familiäre Wurzeln im Herkunftsland hat. Sein stilles Gebet nach dem Treffer löste Diskussionen aus, während Schweden mit 5:1 souverän weiterzog.

In der Gruppenphase der Fußball - Weltmeisterschaft 2026 erzielte der 22‑jährige Yasin Ayari das Führungstor für Schweden gegen Tunesien und löste damit nicht nur ein 5:1‑Ergebnis, sondern auch eine ungewöhnliche Reaktion aus.

Bereits in der siebten Minute gelang es dem schwedischen Team, durch einen schnellen Flügelangriff das Netz zu öffnen. Nach einem präzisen Zuspiel von Viktor Gyökeres, das zunächst vom gegnerischen Torhüter Abdelmouhib Chamakh gefangen wurde, trat Ayari aus der zentralen Zone heraus und verwandelte den Ball souverän unter die Latte. Während die schwedischen Mitspieler lautstark jubelten, hielt Ayari inne, hob beinahe entschuldigend beide Hände und wandte seinen Blick nach vorn, als wolle er sich von den lauten Rufen nicht ablenken lassen.

Das Bild eines zurückhaltenden Torschützen, der sich von den ekstatischen Feierlichkeiten seiner Mitspieler abhebt, verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Der Grund für Ayaris ungewöhnlich zurückhaltende Geste liegt in seiner familiären Herkunft. Obwohl er in Schweden geboren und dort sportlich gefördert wurde, stammen seine Wurzeln aus Tunesien, dem Land seines Vaters Azzouz Ayari. Aus Respekt gegenüber seiner familiären Heimat verzichtete der junge Mittelfeldspieler bewusst auf ausgelassenen Jubel, nachdem er das entscheidende Tor erzielt hatte.

Stattdessen kniete er nach der Torfeier auf den Rasen, küsste den Platz und murmelte etwas, das als ein kurzes Gebet wahrgenommen wurde. Dieses stille Moment wurde von den Kameras festgehalten und löste sowohl Bewunderung als auch Diskussionen aus, ob ein Spieler in einer solch intensiven Turniersituation persönliche Bindungen offen zeigen sollte. Der Hintergrund dieser Entscheidung ist tiefer verwurzelt.

Bereits 2021 hatte der tunesische Fußballverband versucht, Ayari für die Nationalmannschaft zu gewinnen und bot ihm einen Platz bei der Weltmeisterschaft 2022 an. Ayari entschied sich jedoch zugunsten Schwedens, ein Schritt, den auch sein Vater unterstützte. Azzouz Ayari erklärte in einem Interview im Mai, dass er sein Kind dazu ermutigt habe, für das Land zu spielen, das ihm Möglichkeiten geboten und ihn gefördert habe.

Der tunesische Trainer Sabri Lamouchi kommentierte vor dem Spiel, dass er die persönliche Entscheidung seines Gegners respektiere und ihm alles Gute wünsche. In der Folge setzte sich Schweden mit weiteren Treffern von Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Johan Svanberg und einem zweiten Treffer von Ayari durch, um den perfekten Start in die Gruppenphase zu feiern.

Während das schwedische Team lautstark feierte, zeigte Ayari später beim zweiten Tor endlich ein breiteres Lächeln, was das Publikum als Zeichen seiner wachsenden Zufriedenheit mit seiner Entscheidung interpretierte. Die Begegnung, die kurz vorher noch von einem 2:2‑Unentschieden zwischen den Niederlanden und Japan bestimmt war, endete schließlich mit einem klaren 5:1 für Schweden - ein Ergebnis, das nicht nur sportlich, sondern auch menschlich für Aufsehen sorgte





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