Yaya Touré bricht historischen Negativrekord mit Slovan Bratislava

Der Trainer Yaya Touré führt Slovan Bratislava zu einem neuen Negativrekord in der Champions League. Nach vier Niederlagen steht das Team auf dem letzten Platz.

Der ivorische Fußball-Legende und aktuelle Trainer von Slovan Bratislava, Yaya Touré, hat einen historisch negativen Rekord in der UEFA Champions League aufgestellt. Seit Juli dieses Jahres verantwortet der 43-Jährige die Geschicke des slowakischen Vereins, doch die sportliche Entwicklung verläuft katastrophal. Nach den ersten vier Spielen der Königsklasse befindet sich der Verein tabellarisch auf dem letzten Platz.

Historischer Tiefpunkt in der Champions League

Slovan Bratislava hat seine ersten vier Partien einer Champions-League-Saison mit jeweils mindestens drei Toren Unterschied verloren. Diese Statistik ist ein neuer Negativrekord in der Geschichte des Wettbewerbs. Das Torverhältnis beläuft sich derzeit auf erschreckende 1:17. Kein anderes Team in der Vergangenheit konnte eine solche Serie an klaren Niederlagen vorweisen, was die aktuelle Situation des Vereins als einmalig unrühmlich kennzeichnet.

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Detaillierte Analyse der vergangenen Spiele

Die Gründe für diese miserable Bilanz liegen in deutlichen Defiziten bei der Umsetzung von Spielstrategien und der Defensive. Gegen den VfB Stuttgart kam es zu Hause bereits zu Beginn zu einem 0:3, wobei dieser Score schmeichelhaft für Bratislava war, da die schwäbische Mannschaft enorme Chancen hatte. Beim Start im Pariser Prinzenpark unterlag man dem amtierenden Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain deutlich mit 1:6. Suleiman Camara erzielte dabei den einzigen Treffer für den slowakischen Verein.

Auch gegen die AS Roma zeigte sich das Team von Yaya Touré chancenlos. Das 0:4 in Rom fiel ohne einen einzigen Schuss aufs Tor durch die eigene Elf. Zudem setzte es gegen LASK Linz eine weitere klare Niederlage. Die Treffer für die Österreicher steuerten Kasper Poul Molgaard Jorgensen mit zwei Treffern sowie Robert Ljubicic und Samuel Adeniran bei. In der zweiten Halbzeit kamen ehemalige Bundesliga-Stars wie Alessandro Schöpf, Sasa Kalajdzic und Daniel Elfadli zum Einsatz.

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Zukünftige Herausforderungen und Perspektiven

Nun stehen für Slovan Bratislava vier weitere Begegnungen in der Gruppenphase an. Die Gegner sind Betis Sevilla, Shakhtar Donezk, OSC Lille und Inter Mailand. Für Yaya Touré wird es eine immense Aufgabe sein, die Mannschaft zu stabilisieren und die unrühmliche Serie zu durchbrechen. Der Druck auf den Trainer steigt, da jede weitere Niederlage die Hoffnungen auf ein Weiterkommen weiter schmälert.

Vergleich mit früheren Rekordsammlern

Falls die aktuelle Entwicklung anhält, könnte ein weiterer Negativrekord folgen: die historisch schlechteste Saison in der Geschichte der Champions League. Die Glasgow Rangers beendeten die Spielzeit 2022/23 mit null Punkten und einem Torverhältnis von 2:22 in nur sechs Spielen. Bislang hat Bratislava zwar noch Punkte gesammelt, jedoch ist die Distanz zu diesem extremen Fall groß. Yaya Touré wird alles daran setzen, diesen ultimativen Tiefpunkt zu vermeiden und die Leistung des Teams signifikant zu verbessern.