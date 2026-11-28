Die Schauspielerin von Sturm der Liebe ist schwanger und hat dies auf Instagram bekannt gegeben. Kollegen gratulieren ihr, und sie versicherte, dass die Produktion auf ihre Schwangerschaft Rücksicht nimmt.

Yeliz Simsek erwartet ihr erstes Kind - und erhält zahlreiche Glückwünsche ihrer "Sturm der Liebe"-Kollegen. Auch über ihre TV-Zukunft hat Simsek gesprochen. Yeliz Simsek erwartet ihr erstes Kind.

Bereits am 15. November machte die "Sturm der Liebe"-Schauspielerin ihre Schwangerschaft auf Instagram öffentlich. Dort präsentierte sie in einem figurbetonten Kleid ihren Babybauch und schrieb dazu: "A new love story" . Mittlerweile sammeln sich unter dem Beitrag zahlreiche Glückwünsche ihrer aktuellen und ehemaligen Serienkollegen.

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"Das Allerbeste für euch! ", wünscht Thimo Meitner , der seit Oktober 2025 als Portier Fritz Drechsler bei "Sturm der Liebe" zu sehen ist und Simseks aktuellen Serienpartner spielt. Anna Karolin Berger , seit November 2025 als Larissa Mahnke bei der Daily-Serie, kommentiert: "Liebe das Bild, Mommy". Auch Schauspielerin Isabell Stern , Ensemble-Mitglied seit 2023, schreibt: "Love you both", auf Deutsch: "Liebe euch beide.