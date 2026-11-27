Yeliz Simsek wartet auf ihr erstes Kind, bleibt aber Sturm der Liebe treu. Das Team passt Drehpläne an, damit Lale Ceylan weiter zu sehen ist.

Die Schauspielerin Yeliz Simsek, die international durch ihre Rolle der Lale Ceylan in der ARD -Telenovela Sturm der Liebe bekannt ist, erwartet ihr erstes Kind. Die 36-Jährige hat die Schwangerschaft kürzlich öffentlich auf Instagram bekannt gegeben und dabei auf ihren wachsenden Babybauch hingewiesen. Mit dem-caption einer neuen Liebesgeschichte hat sie diesen Abschnitt ihres Lebens als persönlichen Höhepunkt gefeiert. Während diese private Freude im Mittelpunkt steht, bleibt sie ihrer beruflichen Verpflichtung gegenüber der Serie treu.

Produktion passt Drehpläne an

Durch die frühe Ankündigung der Schwangerschaft konnte das Produktionsteam von Sturm der Liebe seine Pläne entsprechend umstellen. Dies ermöglichte es den Verantwortlichen, die Drehbuchvorlagen und das Shooting-Schema rechtzeitig anzupassen, um Yeliz Simseks Zustand zu berücksichtigen. In einem Gespräch mit TV Spielfilm bestätigte die Darstellerin, dass sie sich auf dem Set bestens aufgehoben fühlt. Das gesamte Ensemble teilt ihre Freude und beschenkt die werdende Mutter mit herzlichen Gesten, was sie als sehr unterstützend und liebevoll beschreibt.

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Kein Ausstieg aus der Telenovela

Obwohl Fans im Internet bereits Spekulationen darüber angestellt hatten, ob ihre Figur Lale den Fürstenhof verlassen könnte, gibt es dazu keine Anzeichen. Yeliz Simsek widerspricht solchen Gerüchten klar und betont, dass ihre Figur Fritz und sie weiterhin eng verbunden bleiben werden. Sie kündigt an, dass die beiden Charaktere noch viele schöne Momente gemeinsam erleben werden. Damit entkräftet sie die Befürchtung, dass die Schwangerschaft zu einem vorzeitigen Ausstieg führen könnte, und sichert die weitere Präsenz ihrer Rolle in der Serie.

Kollegen passen Verhalten an

Ein konkretes Beispiel für die Rücksichtnahme des Teams ist die Umstellung der Getränke auf dem Set. Yeliz Simsek berichtet, dass ihre Geruchswahrnehmung während der Schwangerschaft stark empfindlicher geworden ist. Sie konnte den Geruch von Kaffee irgendwann nicht mehr ertragen, was für viele Menschen im Berufsalltag selbstverständlich ist. Aus diesem Grund trinken ihre Kollegen seitdem aus Rücksichtnahme vorwiegend Tee, um sie nicht zu belästigen. Diese Maßnahme zeigt die hohe Wertschätzung, die ihr entgegengebracht wird.

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Freude unter den Darstellern

Auch seine Serienkollegen freuen sich über die Neuigkeit. Thimo Meitner, der 32-jährige Darsteller, der in der Telenovela zu sehen ist, gratulierte der Schauspielerin auf Instagram. Sein Kommentar Das Allerbeste für euch! unterstreicht die kollegiale Atmosphäre hinter den Kulissen. Die positive Stimmung scheint die gesamte Crew zu durchdringen, was dazu beiträgt, dass Yeliz Simsek sich während ihrer Schwangerschaft wohlfühlt und ihre Arbeit mit Freude ausführt.

Berufliche und private Balance

Derzeit läuft es für die gebürtige Türkei-Deutsche sowohl beruflich als auch privat sehr rund. Ihre Arbeit für die lange laufende Serie Storm of Love verbindet sich harmonisch mit ihrem privaten Glück. Die Anpassungen am Set zeigen, wie flexibel und menschlich die Produktion reagiert. Fans der ARD-Serie können weiterhin gespannt auf die Entwicklungen um Lale Ceylan und ihre Beziehung zu Fritz sein, während die Schauspielerin die Vorbereitungen auf das Baby trifft.