Yellowstone: 1883 kommt bald zu Netflix

Die Serie „1883“ erzählt die Geschichte der Dutton-Familie weit zurück in die Vergangenheit und zeigt, wie sie nach Montana reisten. Fans der Serie können sich auf neue Abenteuer freuen, da „1883“ bald bei Netflix verfügbar sein wird.

Das „ Yellowstone "-Universum von Taylor Sheridan ist bei Paramount+ beheimatet, doch einiges davon ist auch bei Netflix zu finden. Nun kommt im März noch mehr Western -Abenteuer zum Streamingdienst mit dem roten N: das Spin-off „1883".

Die Serie „1883“ verfolgt die Geschichte der Dutton-Familie weit zurück in die Vergangenheit und zeigt, wie sie überhaupt erst Montana erreichte. Die gefährliche Reise beginnt in Texas, das eigentliche Ziel ist zunächst Oregon. Mit James Dutton ist seine Frau Margaret unterwegs, wobei es die ungestüme Elsa nicht lange im Planwagen hält. Die junge Frau sehnt sich nach Freiheit und sattelt bald ein Pferd, um mit den Männern mitzureiten. Unterwegs ist sie immer faszinierter von der wilden Schönheit des Landes, das sie durchqueren, wird aber auch gnadenlos mit dessen Brutalität konfrontiert. Elsa und ihre Familie werden durch ihre Reise für immer verändert. Bei Netflix Deutschland ist der Serieneintrag für „Yellowstone: 1883“ bereits abrufbar, das Datum fehlt dort allerdings noch. Während „1883“ bald bei Netflix verfügbar sein wird, gibt es allerdings aktuell noch keine Anzeichen dafür, dass auch das zweite „Yellowstone“-Prequel in Kürze dort landen wird – das aber natürlich auch bei Paramount+ zu finden ist. Dort gibt es bald sogar Nachschub, denn in Gegensatz zu „1883“ handelt es sich hierbei nicht um eine Miniserie: Die acht Folgen der Staffel werden im Wochentakt veröffentlicht.





