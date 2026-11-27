Taylor Sheridan stemmt sich gegen den Sparkurs. Warum der Serienmacher bei seinen teuren Produktionen keine Abstriche machen will.

-Schöpfer wehrt sich damit gegen Einsparungen, die Produktionsfirmen kurzfristig höhere Gewinne bescheren sollen. Im Interview miterklärte der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent seine Haltung am Beispiel von "Landman".

Auf die Frage, wie viel die Produktion koste, antworteteWürde man dort 45 Millionen Euro einsparen, würden nach seiner Rechnung am Ende nicht automatisch 45 Millionen Euro mehr in der Kasse landen. Weniger Geld würde sich schließlich auf das fertige Produkt auswirken. Dadurch verliere die Serie an Wert für das Publikum, und womöglich würden sogar weniger Menschen einschalten.sieht Investition, Qualität und Erfolg daher eng miteinander verbunden. Die vermeintliche Ersparnis könnte sich also schnell als Milchmädchenrechnung entpuppen.

Advertisement

Advertisement

Produktionen so kostspielig ausfallen, liegt unter anderem an prominenten Besetzungen, zahlreichen Drehorten und einer aufwendigen Inszenierung. Seine Serien sollen nicht wie klassisches Fernsehen aussehen, sondern in Bildern und Größenordnung an Kinofilme erinnern. Dieses Premiumkonzept steckt nicht nur hinter "Schon die erste Staffel von "1923" bezeichneteAls Gründe nannte er damals die erstklassige Besetzung und die komplizierten Drehs an verschiedenen Orten. Genau solche Elemente wären bei deutlichen Budgetkürzungen kaum unverändert aufrechtzuerhalten.