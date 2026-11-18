Kenan Yildiz fällt Juventus mit langer Fußverletzung aus. Das Comeback verschiebt sich mindestens auf den 19. Dezember. Trainer Luciano Spalletti steht vor einer schweren Personalnot.

Die Planung für Juventus Turin gerät ins Wanken, da der türkische Nationalspieler Kenan Yildiz deutlich länger pausieren muss als ursprünglich prognostiziert. Wie das italienische Sportmedium Corriere dello Sport berichtet, zieht sich die Zwangspause des angreifenden Talents weiter in die Länge und stellt den Klub vor erhebliche Schwierigkeiten in der laufenden Saison. Dies stellt einen schweren Schlag für den Verein sowie für den Cheftrainer Luciano Spalletti dar, der auf die technische Klasse des Offensivspielers angewiesen ist.

Verletzungsdetails und verschobener Zeitplan

Yildiz hatte sich am 23. August während der Partie gegen Frosinone eine Fraktur am fünften Mittelfußknochen des linken Fußes zugezogen. Ursprünglich sollte der Ex-Münchner Mitte Dezember beim Heimspiel gegen Monza wieder auf dem Rasen stehen. Dieser Termin ist laut den Vereinsärzten jedoch endgültig vom Tisch. Die neue Prognose lässt bei den Juventus-Fans die Alarmglocken schrillen, da eine Rückkehr frühestens beim Auswärts-Kracher in Rom am 19. Dezember in Betracht gezogen wird.

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Im Worst-Case-Szenario droht dem Offensiv-Wirbler sogar das komplette Aus für das restliche Kalenderjahr. Ein Comeback wäre in diesem extremen Fall erst Anfang 2027 realistisch, was jedoch nicht der primären Erwartungshaltung entspricht. Der Klub möchte bei dem Unterschiedsspieler absolut kein Risiko eingehen, da seine technische Klasse und seine Durchschlagskraft für die Offensive der Italiener schlichtweg unverzichtbar sind. Die medizinische Sicherheit hat hierbei absolute Priorität vor kurzfristigen sportlichen Erfolgen.

Personelle Engpässe unter Cheftrainer Luciano Spalletti

Besonders brisant trifft die verzögerte Rückkehr von Yildiz Trainer Luciano Spalletti mitten in einer historischen Verletzungsmisere. Vor dem wichtigen Ligaspiel gegen Venezia ist der Kader des Juventus-Coaches am Limit. Im Mittelfeld fehlen mit Manuel Locatelli, der 28 Jahre alt ist, und Khéphren Thuram, der 25 Jahre alt ist, gleich zwei zentrale Säulen, deren Ausfall bis in das Jahr 2027 hinein geplant ist.

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Zusätzlich plagen sich Zeki Çelik, 29 Jahre alt, und Pierre Kalulu, 26 Jahre alt, mit Muskelzerrungen herum. Wie lange Edon Zhegrova, 27 Jahre alt, ausfällt, ist ebenfalls noch offen. Die defensive Stabilität und das Mittelfeld stehen somit unter großem Druck. Für die linke Außenbahn stehen für das nächste Ligaspiel nur Juan Cabal, 25 Jahre alt, und der zurückgekehrte Andrea Cambiaso, 26 Jahre alt, bereit, welcher zuletzt eine Muskelermüdung hatte. Die Situation erfordert hohe Flexibilität in der Aufstellung.

Strategische Anpassungen und neue Offensiv-Taktik

Ein kleiner Lichtblick im Turiner Lazarett ist die Rückkehr von Nico González, 28 Jahre alt, und Francisco Conceicao, 23 Jahre alt, in die Offensive. Sie sollen gemeinsam mit Alajbegovic, McKennie und Boga versuchen, den Schock über den Ausfall von Yildiz aufzufangen. Die taktische Ausrichtung wird sich wahrscheinlich auf ein neues Zwei-Stürmer-System verlagern, um mehr Durchschlagskraft in die Spitze zu bringen. Diese Umstellung ist notwendig, um die offensive Qualität aufrechtzuerhalten.

Trotz dieser personellen Verschiebungen gilt weiterhin, dass Juventus ohne Kenan Yildiz das Herzstück fehlt. Die Kombination aus Kreativität und Torgefahr, die der Spieler bereitstellt, ist durch die aktuellen Optionen nur bedingt ersetzbar. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob das neue Aufbausystem gegen starke Gegner wie Venezia und den späteren Gegner in Rom bestehen kann. Die Fans und die Vereinsführung müssen nun Geduld aufbringen, während die medizinischen Betreuer den Heilungsprozess überwachen. Die Sicherheit des Spielers bleibt das oberste Gebot für den italienischen Traditionsklub.