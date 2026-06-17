Yoane Wissa: Vom Überlebenskampf zum WM-Helden für den Kongo

Trotz einer traumatischen Vergangenheit mit einem brutalen Säureangriff feiert Yoane Wissa einen emotionalen Triumph bei der Weltmeisterschaft gegen Portugal.

In einem Moment höchster sportlicher Anspannung erlebte die Weltmeisterschaft einen dieser Augenblicke, die weit über das bloße Spielgeschehen hinausgehen. Die Demokratische Republik Kongo trat gegen den hochgelobten Favoriten Portugal an, ein Spiel, das auf dem Papier wie ein aussichtsloser Kampf wirkte.

Doch die Geschichte des Sports ist bekannt dafür, dass sie oft die Unwahrscheinlichsten zu Helden macht. Kurz vor der Halbzeit, in der dramatischen 45. plus 5. Minute, geschah es: Eine Ecke für den Kongo entwickelte sich zu einer perfekt choreografierten Angriffssituation. Masuaku setzte den Ball mit einer präzisen Variante von der rechten Seite aus und schlug ihn mit einer enormen Schnittbewegung in den Strafraum.

Dort stand Yoane Wissa völlig unbeaufsichtigt auf der Fünfmeter-Linie. Mit einer kraftvollen Sprungbewegung überragte er die portugiesischen Verteidiger und köpfte den Ball mit chirurgischer Präzision unter die Latte. Der Ausgleich zum 1:1 löste einen beispiellosen Jubelsturm aus, denn es war nicht nur ein Tor gegen eine Weltmacht des Fußballs, sondern der Triumph eines Mannes, der bereits gegen viel schlimmere Gegner als die portugiesische Abwehr kämpfen musste.

Hinter diesem sportlichen Erfolg verbirgt sich eine Leidensgeschichte, die so grausam ist, dass sie kaum in Worte zu fassen ist. Im Sommer des Jahres 2021, während Wissa noch für den französischen Verein FC Lorient unter Vertrag stand, wurde sein Leben innerhalb weniger Sekunden in ein Albtraumszenario verwandelt. Am 1. Juli drang eine fremde Frau gewaltsam in sein privates Heim ein.

In einem Akt beispielloser Brutalität attackierte sie den Stürmer mit einer ätzenden Säure, die schwere Verätzungen in seinem Gesicht hinterließ. Doch das Grauen endete nicht mit dem physischen Angriff. Die Täterin hatte zudem das Ziel, Wissas kleine Tochter zu entführen, was die psychische Belastung für den Vater ins Unermessliche steigerte. Die medizinischen Folgen waren katastrophal; Wissa musste sich sofortigen Notoperationen an den Augen unterziehen, da die Säure die Hornhaut angegriffen hatte.

Es gab eine kritische Phase, in der die Ärzte befürchteten, dass der Spieler dauerhaft sein Augenlicht verlieren könnte. Die Ungerechtigkeit und die Gewalt dieses Tages waren so massiv, dass ein Comeback in den Profisport zunächst wie ein unerreichbares Ziel erschien. Die Täterin zeigte zudem keine Reue und griff bereits einen Tag später eine weitere Frau auf ähnliche Weise an, was die Unberechenbarkeit und Gefahr der Frau unterstrich.

Der Weg zurück in den Fußball und in das öffentliche Leben erforderte eine mentale Stärke, die nur wenige Menschen aufbringen können. Am 3. Juli 2021 gelang es den Behörden schließlich, die Täterin festzunehmen. Der anschließende Gerichtsprozess offenbarte die Abgründe einer tiefen psychischen Erkrankung.

Die Frau behauptete vor Gericht, seit ihrer Jugend innere Stimmen zu hören, die sie zu diesen grausamen Taten getrieben hätten. Trotz dieser Ausflüchte war das Urteil eindeutig: Für den versuchten Mord an Yoane Wissa und den versuchten Kindesentführung wurde sie zu einer langjährigen Haftstrafe von 18 Jahren verurteilt. Für Wissa bedeutete dieses Urteil vielleicht keinen emotionalen Abschluss, aber es markierte den Beginn eines neuen Kapitels.

Sein Aufstieg zum Spieler von Newcastle United und sein Einsatz für die Nationalmannschaft des Kongo sind Zeugnisse seines unbedingten Willens. Wenn er heute auf dem Platz steht, trägt er nicht nur das Trikot seines Landes, sondern auch die Narben einer Vergangenheit, die ihn fast gebrochen hätte. Das Tor gegen Portugal ist somit mehr als ein statistischer Eintrag in einem Spielbericht; es ist die ultimative Antwort auf die Gewalt und die Dunkelheit, die er überwinden musste.

Es zeigt der Welt, dass man aus der tiefsten Verzweiflung zurückkehren kann, wenn man den Mut hat, weiterzumachen





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Yoane Wissa Weltmeisterschaft DR Kongo Portugal Überlebenskampf

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball FIFA WM 2026: Belgien gegen Ägypten - Liveticker - 1. GruppenspieltagLiveticker vom Spiel Belgien gegen Ägypten vom 15.06.2026: heute live.

Read more »

Fußball FIFA WM 2026: Saudi-Arabien gegen Uruguay - Liveticker - 1. GruppenspieltagLiveticker vom Spiel Saudi-Arabien gegen Uruguay vom 16.06.2026: heute live.

Read more »

Fußball FIFA WM 2026: Iran gegen Neuseeland - Liveticker - 1. GruppenspieltagLiveticker vom Spiel Iran gegen Neuseeland vom 16.06.2026: heute live.

Read more »

Fußball FIFA WM 2026: Argentinien gegen Algerien - Liveticker - 1. GruppenspieltagLiveticker vom Spiel Argentinien gegen Algerien vom 17.06.2026: heute live.

Read more »