Yoga kann das Gehirn verändern - Meta-Analyse zeigt positive Effekte

Eine Meta-Analyse der Universität Sevilla zeigt, dass Yoga nicht nur mit weniger Angst und negativen Emotionen in Verbindung steht, sondern auch mit messbaren Veränderungen im Gehirn. Die Studie analysierte 23 internationale Studien, um die Auswirkungen von Yoga auf das Gehirn zu untersuchen.

Menschen mit stressigem Alltag könnten schon nach wenigen Yoga -Stunden ruhiger und ausgeglichener reagieren. Eine Meta-Analyse der Universität Sevilla zeigt, dass Yoga nicht nur mit weniger Angst und negativen Emotionen in Verbindung steht, sondern offenbar auch mit messbaren Veränderungen im Gehirn .

Die Universität Sevilla hat 23 internationale Studien ausgewertet, um herauszufinden, wie sich unterschiedliche Yoga-Formen auf Struktur und Funktion des Gehirns auswirken. Dabei zeigte sich schnell: Die Effekte fallen je nach Alter. Forscher fanden Veränderungen in Hirnbereichen, die für Gedächtnis, Lernen und Gefühle wichtig sind.

Außerdem zeigte sich, dass sich das sogenannte Ruhezustandsnetzwerk verändern kann - ein Bereich im Gehirn, der unter anderem beim Nachdenken über sich selbst, bei Erinnerungen, Zukunftsplänen und Mitgefühl aktiv ist. Die Analyse deutet darauf hin, dass sich verschiedene Yoga-Formen auch unterschiedlich auf das Gehirn auswirken. Meditativ geprägte Stile standen häufiger mit Veränderungen im Ruhezustandsnetzwerk in Verbindung. Körperlich intensivere Yoga-Formen wurden dagegen eher mit Veränderungen im Hippocampus und im sensomotorischen Bereich assoziiert.

Der Hippocampus ist unter anderem wichtig für Gedächtnis, Lernfähigkeit und räumliche Orientierung. Auch Yoga-Anfänger profitierten offenbar kurzfristig. In mehreren Untersuchungen, die nur wenige Tage oder Wochen dauerten, berichteten Teilnehmer über weniger Angst und negative Emotionen. Auch beim Alter zeigten sich Unterschiede.

Ältere Teilnehmer profitierten in den Studien häufiger bei geistiger Leistungsfähigkeit, Widerstandskraft und der Zusammenarbeit verschiedener Hirnnetzwerke. Bei jüngeren Menschen standen dagegen eher Gefühle, Konzentration und der Umgang mit den eigenen Gedanken im Mittelpunkt. Die Forscher betonen jedoch, dass die Studien vor allem Zusammenhänge zeigen. Daraus lässt sich nicht eindeutig ableiten, dass Yoga allein die beobachteten Veränderungen verursacht hat





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