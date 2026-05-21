Yoton Y3 Mini-Beamer: Teuer, aber laut und mit eingeschränkten Funktionen

Der Yoton Y3 Mini-Beamer ist ein teures Projektor, der jedoch einige Mängel aufweist. Er ist laut, die Lautsprecher sind leise und die maximale Auflösung ist mit Full HD beschränkt. Darüber hinaus fehlen Wi-Fi und Bluetooth, und Firmware-Updates können nur über USB durchgeführt werden.

Bei dem Yoton Y3 Mini-Beamer handelt es sich um einen 37,99 Euro teuren Beamer, der jedoch auch schon für 32,28 Euro erhältlich ist. Für diesen Preis verspricht der Hersteller 15.000 Lumen, Unterstützung für 1080p und Heimkino für Schlafzimmer.

Die Wahrheit ist jedoch, dass der Beamer nur 200 ANSI-Lumen hell wird. Weiterhin spricht der Hersteller von einem 'geräuscharmen Kühlsystem', das jedoch in der Realität nicht gehalten werden kann: Er ist teilweise lauter als ein Ventilator oder Gaming-PC und übertönt mitunter sogar seine viel zu leisen Lautsprecher. Der Beamer ist gerade mal 8 cm hoch und 12,9 cm breit, dadurch ist er sehr kompakt und leicht mitzunehmen.

Auch wenn die Angabe 1080p im Titel Amazons steht, liegt die wahre Auflösung natürlich darunter: Der Beamer lässt mit 720p auf. Unser Kollege findet: Das ist nicht mehr zeitgemäß, aber beim Preis von 32 bis 38 Euro gerade so zu verkraften. Mit 200 ANSI-Lumen ist der Projektor doppelt so hell wie der. Die maximale Display-Diagonale wird mit 100 Zoll angegeben.

Für diese Display-Diagonale muss der Projektor 3 Meter vom Ziel entfernt sein. Im Test war das Bild auf der Der Beamer verfügt über ein internes Betriebssystem, das Videos über USB-Sticks oder von der MicroSD-Karte aus abspielen kann. Es werden AVI-, MP4-, WMV- und RMVB-Dateien unterstützt. Netflix und Co. können nur über einen externen HDMI-Stick wiedergegeben werden.

Der ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. Rückseitig verbaut der Hersteller einen USB-A-Port (USB 2.0), einen Kopfhörerausgang, einen SD-Karten-Slot und einen HDMI-Port.

Außerdem befindet sich rückseitig der Infrarot-Empfänger. Beim Yoton kommen 3-Watt-Lautsprecher zum Einsatz. Das ist natürlich nicht viel, und genauso klingt der Beamer auch. Der Hersteller spricht von leistungsstarken Lautsprechern, was schon ziemlicher Hohn ist.

Im vorliegenden Fall sind die Lautsprecher vor allem eins: leise, wenn nicht sogar viel zu leise. Das bereits erwähnte Kühlsystem drängt sich deswegen leicht und oft in den Vordergrund, sodass man das Bedürfnis hat, den Beamer lauter zu stellen, obwohl das nicht mehr möglich ist. Externe Lautsprecher sind eigentlich ein Muss beim Yoton Y3. Hersteller Yoton musste bei dem Preispunkt von regulär 67,79 Euro ein paar Abstriche machen.

Dazu gehören definitiv, dass der Fokus nur manuell einzustellen ist. Darüber hinaus sind weder Wi-Fi noch Bluetooth mit an Bord. Firmware-Updates sind folglich nur über USB möglich





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