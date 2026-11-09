You Can See Everything: Nathan Fielders Oscar-fähige Dokumentation über Elizabeth Holmes

Die Doku von Nathan Fielder über Elizabeth Holmes und Theranos dominiert die Charts und diskutiert die Oscar-Nominierung. Ein tiefgründiger Einblick in den größten Betrugsfall.

Die Dokumentation You Can See Everything hat das Publikum und die Filmkritik weltweit in ihren Bann gezogen und dabei historische Rekorde an den Kinokassen aufgestellt. Regisseur Nathan Fielder und Lance Oppenheim haben mit dieser fast dreistündigen Produktion nicht nur die Grenzen des Dokumentarfilm s verwischt, sondern auch eine der umstrittensten Figuren der Silicon-Valley-Geschichte, Elizabeth Holmes, in den Fokus gerückt. Die Aufnahme beim Telluride Film Festival löste sofort eine intensive mediale Debatte aus, die durch den ersten Teaser mit den markanten Augen von Holmes noch angefacht wurde.

Historische Kasseinnahmen und Letterboxd-Rekord

Die Resonanz auf den Film ist derart stark, dass You Can See Everything vor klassischen Filmen wie Jaws zum höchstbewerteten Film der Plattform Letterboxd avancierte. Die nordamerikanischen Kinokassen verzeichneten durch das Werk Rekordgewinne, was für einen Dokumentarfilm dieser Länge außergewöhnlich ist. Diese massive kommerzielle und kritische Anerkennung hat dazu geführt, dass eine Nominierung bei den kommenden Oscars als sehr wahrscheinlich gilt, obwohl noch kein Dokumentarfilm zuvor in der Kategorie Bester Film nominiert wurde.

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Gleichzeitig bestehen Bedenken, dass das Werk in der Kategorie Bester Dokumentarfilm übergangen werden könnte. Die traditionell denkende Wählerschaft der Academy für Dokumentarfilme hält das Werk möglicherweise nicht für "dokumentarisch" genug. Dies liegt an Fielders unkonventionellem Ansatz, der die Grenzen zwischen Fiktion und Realität gezielt verschwimmt und das Publikum dazu zwingt, die vermeintliche Wirklichkeit ständig zu hinterfragen.

Theranos-Skandal und Haftantritt im Fokus

Der Film beleuchtet den Aufstieg und Fall von Theranos , einem Unternehmen, das einst als Wunderkind des Silicon Valleys gefeiert wurde. Holmes gründete das Unternehmen im Alter von 19 Jahren mit der Vision, medizinische Diagnostik durch revolutionäre Technologie zu verändern, die nur wenige Blutstropfen für Hunderte Untersuchungen benötigte. Die Bewertung von Theranos stieg zeitweise auf mehrere Milliarden Dollar, doch die Technologie funktionierte nie wie versprochen.

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Der Zusammenbruch endete mit einem der größten Wirtschaftsskandale der jüngeren Geschichte. Im Jahr 2022 wurde Elizabeth Holmes wegen Betrugs verurteilt und trat ein Jahr später, kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes, eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten an. Die Dokumentation entstand 34 Tage vor diesem Haftantritt im Frühjahr 2023 und begleitet Holmes, ihren Partner Billy Evans und die gemeinsamen Kinder intensiv bei ihren Aktivitäten.

Psychologische Manöver und Kontrolloperationen

Fielder nutzt seine gewohnte Methodik, um die Wahrnehmung von Holmes und Evans zu testen. Obwohl Holmes trotz ihrer Verurteilung weiterhin auf ihre Unschuld beharrt und behauptet, noch nie in ihrem Leben gelogen zu haben, offenbart der Film tiefere psychologische Schichten. Evans verteidigt Holmes sogar so stark, dass er behauptet, sie sei zu einer Lüge überhaupt nicht fähig. Fielder stellt dabei direkte und manchmal kindlich-naive Fragen, die zu absurden Diskussionen über die Definition von Lügen führen.

Eine zentrale Szene dreht sich um die Auslegung des Wortes "kann" im Bezug auf einen Prototyp der Bluttestmaschine. Die Auseinandersetzung darüber nimmt zunehmend absurde Züge an, als Holmes Pointen eines berühmten Witzes nicht versteht. Fielder zieht 14 Tage vor dem Haftantritt mit in das Strandhaus der Familie, um rund um die Uhr vor Ort zu sein. Dabei zeigt sich, dass sich hinter der demonstrativen Offenheit zahlreiche Fallstricke verbergen, da Evans ständig versuche, die Situation zu kontrollieren und Fragen zu unterbinden.

Unnötige Spannung durch visuelle Inszenierung

Trotz der Tatsache, dass große Teile des Films darin bestehen, Menschen in einem Haus sitzen zu lassen und miteinander zu sprechen, erzeugt die Inszenierung eine beinahe unerträgliche Spannung. Intensive Blicke, wiederholte Konfrontationen und unangenehm lange Gesprächspausen lassen den Film wie einen Thriller wirken. Fielders gewohnt direkte Fragen und die Art, wie er die Wahrnehmung der Protagonisten testet, machen You Can See Everything zu einem der beeindruckendsten Kinoerlebnisse des Jahres.

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Die bereits jetzt berühmtesten Bilder des Kinojahres stammen aus diesen Dialogen, insbesondere wenn Holmes mit aufgerissenen Augen ihre Unschuld beteuert. Fielder selbst äußert in seiner Rolle oft Erstaunen über die Funktionsweise der Wahrnehmung von Holmes. Der Film zwingt den Zuschauer, sich mit der Natur der Wahrheit und der Inszenierung von reality-TV-Elementen auseinanderzusetzen. Fielder nutzt seine Erfahrung aus der HBO-Serie The Rehearsal , um diese Grenzen weiter auszureizen und dabei eine neue Qualität des dokumentarischen Erzählens zu schaffen.