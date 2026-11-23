Die Dokumentation You Can See Everything porträtiert Elizabeth Holmes in den 34 Tagen vor ihrer Haft. Ein psychologischer Mindfuck statt klassischer True-Crime-Analyse.

Die Dokumentarfilm-Welt ist aktuell in Aufruhr, da der Titel " You Can See Everything" als einer der faszinierendsten und verwirrendsten Kino -Eindrücke des Jahres gefeiert wird. Der Film, der sich in den USA an den Kino kassen kaum eine andere Dokumentation an die Seite stellen lassen muss, steht nun kurz vor seinem deutschen Start. Während die ganze Filmwelt über diesen speziellen Beitrag spricht, bietet er den Zuschauern weit mehr als nur eine nüchterne Aufarbeitung des bekannten Theranos -Skandals. Stattdessen liefert er eine verstörende und hypnotische Reise in die Psyche von Elizabeth Holmes, der einstigen Wunderkind des Silicon Valley, die heute wegen Betrugs im Gefängnis sitzt.

Der Film You Can See Everything und seine einzigartige Struktur

Die Dokumentation, die von Nathan Fielder und Oppenheim gedreht wurde, verzichtet bewusst auf die konventionelle Erzählweise eines klassischen True-Crime-Films. Wer erwartet, eine detaillierte Rekonstruktion der finanziellen Manipulationen und der Bilanzverluste zu sehen, wird entweder überrascht oder komplett überrumpelt. Der 174 Minuten lange Film konzentriert sich stattdessen auf eine tiefgreifende philosophische und psychologische Fragestellung: Wer ist Elizabeth Holmes wirklich, hinter der Fassade der erfolgreichsten Startup-Gründerin, die jemals gescheitert ist?

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Dabei begleitet das Team um Regisseur Fielder Holmes und ihr unmittelbares Umfeld in den letzten 34 Tagen vor ihrem Haftantritt im Jahr 2023. Dieser intime Zugang ermöglicht es den Machern, Einblicke in den Alltag der Hauptfigur und ihres Partners Billy Evans zu gewähren, die in keiner anderen Dokumentation zu finden sind. Anfangs wirkt das Material fast dokumentarisch-konventionell, indem es Gespräche, alltägliche Szenen und einfache Beobachtungen festhält. Doch je länger der Film läuft, desto stärker kippt das Gefühl der Zuschauer. Es entsteht eine permanente Unsicherheit darüber, ob das Gezeigte authentisch ist oder ob es sich um eine kalkulierte Selbstdarstellung handelt.

Nathan Fielder und die psychologische Dynamik der Inszenierung

Genau in dieser erzeugten Unsicherheit liegt die große Stärke von "You Can See Everything". Der Film fühlt sich für den Betrachter an wie ein psychologischer Mindfuck, jedoch im besten Sinne eines intellektuell anspruchsvollen Kinos. Während Elizabeth Holmes im Film selbst kommentiert, dass ihr Leben sich wie eine Parallelwelt anfühlt, empfinden die Zuschauer dieses Gefühl der Entfremdung von der Realität oft in derselben Intensität. Die ständige Frage, was Realität ist und wer hier wen manipuliert, hält die Aufmerksamkeit aufrecht und untergräbt jede sichere Urteilsbildung.

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Besonders bemerkenswert ist dabei die Rolle von Nathan Fielder als Regisseur. Der Comedian und Dokumentarfilmer ist international bekannt dafür, in seinen Projekten menschliche Täuschung offenzulegen oder Menschen durch absurde Situation in die Enge zu treiben. Doch in dieser Produktion scheint selbst er die volle Kontrolle über das Geschehen zu verlieren. Im Zusammenspiel mit Elizabeth Holmes und Billy Evans entsteht eine fast hypnotische Dynamik, die es dem Publikum erschwert, die Grenzen zwischen Dokumentation und inszeniertem Drama zu ziehen. Man beobachtet Gespräche und fragt sich permanent, ob ehrlich kommuniziert wird oder ob subtile Manipulation im Spiel ist.

Die Interaktion zwischen der Schauspielerin und der realen Person verleiht dem Ganzen eine surrealische Qualität, die entfernt an das Werk von Ingmar Bergman erinnert. Auch visuell erzeugt die Dokumentation ein beklemmendes Gefühl, das durch das ungewöhnliche Bildformat noch verstärkt wird. Dieses Format unterstreicht die Enge und Isolation der Figuren, während die Stimmung ständig zwischen nervösem Lachen, unangenehmer Anspannung und der fundamentalen Unsicherheit schwankt: Was sehe ich hier eigentlich gerade? Der Film liefert keine klaren Antworten darauf, ob Holmes eine eiskalte Betrügerin, eine pathologische Selbsttäuscherin oder eine Person mit einer womöglich nie diagnostizierten psychischen Störung ist.

Ausgelassene Themen und die Faszination für die Hauptfigur

Ein kritischer Aspekt der Dokumentation ist die bewusste Ausklammung des eigentlichen Theranos-Skandals. Die Perspektive der Opfer sowie die konkreten Schäden für Patienten und Investoren bleiben auffällig unangetastet. Dies kann man durchaus kritisieren und sollte es vermutlich auch tun, da der Film dadurch stellenweise fast zu fasziniert von seiner Hauptfigur zu wirken scheint. Dennoch macht genau diese Fokussierung den Film einzigartig. Es geht nicht primär um Wirtschaftskriminalität im herkömmlichen Sinne, sondern um Sprache, Wahrnehmung und das eigene Selbstbild der Protagonistin.

Eine der spannendsten Ebenen entsteht aus Holmes' ungewöhnlichen Umgang mit Wahrheit und Sprache. Wenn sie etwa behauptet, ein Gerät "könne" etwas leisten, meint sie damit offenbar nicht zwingend die tatsächliche Gegenwart oder technische Verfügbarkeit, sondern die theoretische Möglichkeit. Der Film beschäftigt sich intensiv mit dieser Verschiebung von Bedeutung und zeigt auf, wie gefährlich Worte werden können, wenn Menschen hören, was sie hören wollen. Die Frage, wie viel Mitleid man einer verurteilten Straftäterin schenkt, die ihre Haftstrafe absitzt, wird dabei nicht beantwortet, sondern als offene Endnote im Raum stehen gelassen.

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Mit einer Laufzeit von 174 Minuten ist "You Can See Everything" zwar sehr lang, Überraschenderweise entstehen dabei aber kaum gefühlte Längen. Dies liegt daran, dass der Film seine Enthüllungen und Perspektivwechsel äußerst klug setzt und die Aufmerksamkeit der Zuschauer konstant hochhält. Selbst wenn man viele der Wendungen und historischen Hintergründe bereits aus anderen Quellen kennt, bleibt das Gesamterlebnis verstörend faszinierend. Der deutsche Kino-Start bietet damit die Gelegenheit, sich selbst in diese komplexe psychologische Falle begeben und die eigenen Grenzen der Wahrnehmung zu testen.