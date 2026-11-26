Die Doku You Can See Everything über Elizabeth Holmes fesselt mit psychologischer Tiefe. Kein klassischer True Crime Film, sondern eine Untersuchung von Wahrnehmung.

Der Dokumentarfilm " You Can See Everything" sorgt weltweit für Aufmerksamkeit und steht kurz vor seinem deutschen Kinostart. Die Produktion von Nathan Fielder und Joshua Oppenheim widmet sich Elizabeth Holmes, der ehemaligen Gründerin von Theranos, die wegen Betrugs im Gefängnis sitzt. Mit einer Laufzeit von 174 Minuten bietet der Film einen einzigartigen Blick auf die Persönlichkeit hinter dem Milliardenbetrug.

Psychologische Tiefe statt klassischer True Crime

Der Film verzichtet bewusst auf eine nüchterne Aufarbeitung der Fakten des Theranos-Skandals. Stattdessen konzentrieren sich die Regisseure Nathan Fielder und Joshua Oppenheim auf die psychologische Komplexität von Elizabeth Holmes. Die Dokumentation begleitet Holmes und ihr Umfeld in den letzten 34 Tagen vor ihrem Haftantritt im Jahr 2023.

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Dieser intime Zugang ermöglicht Einblicke in das Privatleben der Verurteilten und ihres Partners Billy Evans. Die Zuschauer erleben alltägliche Szenen und Gespräche, die zunächst konventionell wirken, sich aber schnell in eine surreale Atmosphäre verwandeln. Der Film erzeugt eine permanente Unsicherheit darüber, ob gezeigte Momente authentisch sind oder kalkulierte Selbstdarstellung darstellen.

Die Rolle von Nathan Fielder und Billy Evans

Nathan Fielder ist als Regisseur und Comedian bekannt für seine Experimente mit menschlicher Täuschung. In "You Can See Everything" scheint er jedoch die Kontrolle über die Dynamik mit Elizabeth Holmes zu verlieren. Das Zusammenspiel zwischen Fielder, Holmes und Billy Evans erzeugt eine fast hypnotische Wirkung.

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Man beobachtet Interaktionen, bei denen unklar bleibt, wer wen manipuliert. Holmes beschreibt ihr Leben als Parallelwelt, was auch beim Zuschauer ein ähnliches Gefühl der Desorientierung auslöst. Die Frage, ob Holmes eine eiskalte Betrügerin, eine pathologische Selbsttäuscherin oder eine Person mit un diagnostizierter psychischer Störung ist, bleibt offen.

Visuelle Gestaltung und narrative Struktur

Die Dokumentation nutzt ein ungewöhnliches Bildformat, das Enge und Isolation der Figuren verstärkt. Diese visuelle Entscheidung trägt zu einem beklemmenden Gesamteindruck bei, der an Werke von Ingmar Bergman erinnert. Die Stimmung schwankt dabei zwischen nervösem Lachen, unangenehmer Anspannung und tiefer Faszination.

Obwohl der Film sehr lang ist, entsteht kaum das Gefühl der Länge. Fielder setzt Enthüllungen und Perspektivwechsel klug ein, sodass selbst bekannten Wendungen neue Bedeutung zukommt. Die surreale Qualität der Produktion unterscheidet sich deutlich von klassischen Doku-Formaten und fordert das Publikum heraus.

Ausgelassene Perspektiven und mediale Wirkung

Kritisch anzumerken ist, dass der Film den eigentlichen Theranos-Skandal und die Opferperspektive weitgehend ausklammert. Schäden für Patienten oder Investoren werden kaum thematisiert. Dies kann als Fokussierung auf die Hauptfigur verstanden werden, die den Film zu faszinierend wirken lässt.

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Gleichzeitig ermöglicht dieser Ansatz eine tiefgehende Untersuchung von Sprache und Wahrnehmung. Holmes' Umgang mit Wahrheit, insbesondere die Verschiebung von Bedeutung bei Begriffen wie "können", wird intensiv beleuchtet. Der Film hinterfragt, wie gefährlich Worte werden können, wenn Menschen hören, was sie hören wollen.