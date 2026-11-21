Eine aktuelle YouGov-Erhebung zeigt einen deutlichen Meinungswechsel in der Bevölkerung. Fast die Hälfte der Befragten fordert ein Ende der Ukraine-Unterstützung, während Kanzler Merz und Selenskyj über Milliardenlücken diskutieren.

Die Unterstützung für die Ukraine in der deutschen Bevölkerung schwächt sich deutlich ab, während das offizielle Engagement der Bundesregierung weiter anhält. Eine vor dem Gipfel in Berlin durchgeführte Umfrage des Instituts YouGov belegt, dass fast die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger den bisherigen Kurs nicht mehr trägt. Dies stellt eine signifikante Verschiezung im öffentlichen Diskurs dar, kurz bevor wichtige finanzielle und politische Entscheidungen auf nationaler Ebene anstehen.

Umfrageergebnisse zeigen klare Meinungsverschiebung

In der repräsentativen Erhebung des YouGov-Instituts spricht sich eine Mehrheit von 49 Prozent der Befragten dafür aus, die Hilfen an die Ukraine zurückzufahren oder gänzlich einzustellen. Diese Gruppe setzt sich dabei aus 24 Prozent zusammen, die eine Verringerung der Unterstützung fordern, und 25 Prozent, die einen kompletten Stopp der Leistungen wünschen. Im direkten Vergleich dazu stehen nur 39 Prozent, die die Unterstützungsleistungen unverändert fortgeführt oder sogar hochgefahren sehen wollen. Elf Prozent der Befragten blieben in der Umfrage unentschlossen.

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Betrachtet man die detaillierten Positionen genauer, wird die Polarisierung der Bevölkerung sichtbar. Während 30 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Hilfe in ihrem aktuellen Umfang beibehalten wollen, sind es nur neun Prozent, die eine Erhöhung der Unterstützung fordern. Diese Zahlen verdeutlichen, dass das Lager der Kritiker deutlich größer ist als das der Befürworter einer intensiveren Hilfeleistung. Die Datenlage zeigt somit einen klaren Trend weg von der uneingeschränkten Unterstützung.

Soziale Spaltung und politisches Gefälle

Bei der Analyse der verschiedenen demografischen Gruppen zeichnen sich unterschiedliche Muster ab. Besonders hoher Rückhalt für die Ukraine findet sich in der jüngsten Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren sowie bei Menschen ab 70 Jahren. Geografisch betrachtet gibt es jedoch große Unterschiede: In den westdeutschen Bundesländern schließen sich 42 Prozent der Bevölkerung einer unveränderten oder gesteigerten Unterstützung an. In Ostdeutschland liegt dieser Wert hingegen deutlich niedriger bei nur 25 Prozent.

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Auch die politische Ausrichtung der Befragten korreliert stark mit ihrer Haltung zur Ukraine-Politik. Wählerinnen und Wähler der Grünen, die zur Bundestagswahl 2025 antreten, bleiben der bisherigen Politik treu: Jeder Zweite möchte die Hilfen im bisherigen Umfang beibehalten, und 32 Prozent wünschen eine Steigerung. Ähnlich sehen es Wähler der Linkspartei, von denen 36 Prozent eine Beibehaltung und 16 Prozent eine Erhöhung der Leistungen fordern. Im Gegensatz dazu stehen 62 Prozent der Anhänger von Union und SPD auf der Seite derer, die die Hilfen einstellen wollen. Weitere 27 Prozent dieser Wählergruppe favorisieren eine Verringerung.

Milliardenlücke und geopolitische Strategien

Hinter diesen gesellschaftlichen Debatten steht ein komplexes finanzielles und strategisches Geflecht, das die Bundesregierung und internationale Partner bewegt. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022 hat die Bundesregierung laut eigenen Angaben bilaterale zivile Unterstützung in Höhe von mehr als 45,7 Milliarden Euro geleistet. Hinzu kommt eine militärische Unterstützung in Höhe von rund 57,8 Milliarden Euro, die bereitgestellt oder zugesagt wurden. Deutschland ist damit innerhalb Europas der größte Geberstaat für die Ukraine.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) betonte beim aktuellen Gipfel in Berlin die Kontinuität der deutschen Politik. Er erklärte: Solange es nötig ist, werden wir Kyjiw unterstützen. Diese Haltung steht im Kontrast zu den steigenden Finanzanforderungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Der ukrainische Staatschef machte bei dem Treffen deutlich, dass sein Land weitere erhebliche Finanzhilfen seiner westlichen Partner benötigen wird, falls der Krieg mit Russland nicht bald endet.

Zukunftsszenarien und offene Finanzierungsfragen

Der Bedarf an Finanzmitteln ist derzeit enorm. Wolodymyr Selenskyj bezifferte den Bedarf allein im kommenden Jahr auf 115 Milliarden Euro. Zur Deckung dieses Bedarfs werden verschiedene Instrumente diskutiert. 45 Milliarden Euro sollen durch einen Kredit abgedeckt werden, den die EU auf Garantien für eingefrorenes russisches Staatsvermögen aufgenommen hat. Die EU-Kommission plant zudem, weitere 45 Milliarden Euro aufzunehmen, um die Lücke zu schließen.

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Trotz dieser Maßnahmen bleibt eine Kluft von 25 Milliarden Euro bestehen. Wolodymyr Selenskyj erklärte dazu: Es tut mir leid, dass wir über Geld sprechen müssen, aber wir befinden uns im Krieg, daher ist es eine riesige Summe. Die politische und militärische Zukunft hängt nun davon ab, ob die westlichen Partner, insbesondere Deutschland als Hauptgeber, bereit sind, diese Lücke zu schließen. Wolodymyr Selenskyj äußerte den Wunsch, dass der Krieg noch vor 2028 endet, um die langfristigen Schäden und Kosten in Grenzen zu halten.