'Young Ladies Don't Play Fighting Games': Ein echter Geheimtipp unter den neuen Animes auf Crunchyroll

Die neue Anime-Saison auf Crunchyroll startet im Juli und darunter befindet sich ein echter Geheimtipp, den wohl nur die wenigsten Anime-Fans auf dem Schirm haben: 'Young Ladies Don't Play Fighting Games'. Der Anime thematisiert die Liebe zu Fighting-Games wie 'Street Fighter 6' und erzählt die Geschichte von zwei jungen Schülerinnen, die überraschend feststellen, dass sie beide für das männerdominierte Gaming-Genre brennen.

Im Juli startet die neue Anime -Saison auf Crunchyroll und darunter befindet sich ein echter Geheimtipp, den wohl nur die wenigsten Anime -Fans auf dem Schirm haben: 'Young Ladies Don't Play Fighting Games '.

Der Anime thematisiert die Liebe zu Fighting-Games wie 'Street Fighter 6' und erzählt die Geschichte von zwei jungen Schülerinnen, die überraschend feststellen, dass sie beide für das männerdominierte Gaming-Genre brennen. Daraus entsteht eine Freundschaft, aber auch Konkurrenz, denn in einem Fighter kann schließlich nur ein Kämpfer gewinnen. Der besondere Clou: Das Gameplay im Anime ist echt. Die erste Folge von 'Young Ladies Don't Play Fighting Games' erscheint am 7.

Juli 2026 auf Crunchyroll und könnte trotz großer Titel wie 'Bleach', 'Ghost in the Shell' oder 'Jobless Reincarnation' zum absoluten Geheimtipp werden. Verantwortlich für den Anime ist Studio Diomedéa, das in der Vergangenheit schon mittelgroße Erfolge mit Serien wie 'Ahiru no Sora', 'Domestic Girlfriend' oder 'The Saint's Magic Power is Omnipotent' feiern konnte





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