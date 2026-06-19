Young Ladies Don't Play Fighting Games: Ein Geheimtipp für Gaming-Fans

Der Anime Young Ladies Don't Play Fighting Games startet im Juli auf Crunchyroll und thematisiert die Liebe zu Fighting-Games wie Street Fighter 6. Zwei junge Schülerinnen entdecken ihre Leidenschaft für das Genre und entwickeln eine Freundschaft, aber auch Konkurrenz. Der besondere Clou: Das Gameplay im Anime ist echt.

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Im Juli starten wieder viele neue Animes auf Crunchyroll. Darunter befindet sich auch ein echter Geheimtipp, den wohl nur die wenigsten Anime-Fans auf dem Schirm haben. Die Rede ist von Young Ladies Don't Play Fighting Games. Die Sommer-Saison startet im Juli und damit gehen auch zahlreiche neue Animes bei Crunchyroll an den Start.

Darunter befindet sich auch Young Ladies Don't Play Fighting Games - ein Muss für Gaming-Fans. In dem Anime wird nämlich die Liebe zu Fighting-Games wie Street Fighter 6 thematisiert. Zwei junge Schülerinnen stellen nämlich überraschend fest, dass sie beide für das männerdominierte Gaming-Genre brennen. Daraus entsteht eine Freundschaft, aber auch Konkurrenz, denn in einem Fighter kann schließlich nur ein Kämpfer gewinnen.

Der besondere Clou: Das Gameplay im Anime ist echt. Die erste Folge von Young Ladies Don't Play Fighting Games erscheint am 7. Juli 2026 auf Crunchyroll und wird vermutlich im Schatten großer Titel wie Bleach, Ghost in the Shell oder Jobless Reincarnation untergehen. Damit hat der Anime aber auch das Zeug zum absoluten Geheimtipp.

Verantwortlich für den Anime ist übrigens Studio Diomedéa, die in der Vergangenheit schon mittelgroße Erfolge mit Serien wie Ahiru no Sora, Domestic Girlfriend oder The Saint's Magic Power is Omnipotent feiern konnten. Ihr beliebtester Anime ist aber Ron Kamonohashi's Forbidden Deductions, dessen zweite Staffel einen Score von 7,63 von 10 vorweisen kann. Abstand zu Ringe der Macht wird immer größer: Amazons beste Fantasy-Serie setzt jetzt perfekten Lauf fort. Diese 4 kostenlosen Filme in der ZDF-Mediathek lohnen sich im Juni besonders.

Die beste Serie, die ich seit Langem gesehen habe: Netflix-Neuzugang wird aus dem Nichts zum Chartstürmer. Ich konnte die erste Folge bereits sehen und die hat mich komplett überrascht. Ich hatte Young Ladies Don't Play Fighting Games überhaupt nicht auf dem Schirm und jetzt bin ich schwer angetan. Die Leidenschaft für das Fighter-Genre, die schöne Optik und das echte Street Fighter 6-Gameplay ergeben eine Mischung mit Potenzial.

Das hier könnte ein echter Underdog werden, der sich trotz geringer Popularität eine feste Fangemeinschaft aufbaut. Ich für meinen Teil freue mich auf jeden Fall schon auf den regulären Start im Juli





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