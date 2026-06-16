Your Fault: London versus Culpa Tuya - Die Unterschiede zwischen dem Amazon-Remake und dem spanischen Original

Eine ausführliche Erklärung, wie sich die britische Amazon-Neuauflage "Your Fault: London" vom spanischen Originalfilm "Culpa Tuya" unterscheidet, welche Gemeinsamkeiten es gibt und warum es sich um ein Remake und nicht um eine direkte Fortsetzung handelt.

Die spanische Romanreihe " Culpables " von Mercedes Ron erfreut sich großer Beliebtheit und wurde nicht nur als spanische Filmreihe "Culpa Mía", " Culpa Tuya " und "Culpa Nuestra" umgesetzt, sondern erhält nun auch eine englischsprachige Neuauflage bei Amazon Prime Video unter dem Titel "My Fault: London", "Your Fault: London" und "Our Fault: London".

Diese britische Version erzählt die gleiche Grundgeschichte von Noah und Nick, aber in einem neuen kulturellen Kontext und mit einigen inhaltlichen Anpassungen. Während die spanischen Originalfilme auf den entsprechenden Romanen basieren, handelt es sich bei der London-Reihe um ein Remake, das die Handlung in ein britisches Setting überträgt und damit ein internationaleres Publikum anspricht. Die Filme folgen der 18-jährigen Noah, die nach der Heirat ihrer Mutter mit dem wohlhabenden William nach London zieht und dessen Sohn Nick kennenlernt.

Zwischen den beiden entwickelt sich eine leidenschaftliche, aber von äußeren Umständen geprägter Beziehung voller Konflikte und persönlicher Probleme. In "Your Fault: London" steht die Beziehung erneut auf dem Prüfstand, da Noah in Oxford studiert und Nick in London bleibt, was zu Trennung, Eifersucht und neuen Herausforderungen führt. Die Neuauflage wurde frühzeitig nach dem Erfolg von "My Fault: London" bestätigt und soll an den weltweiten Hype der "Culpables"-Reihe anknüpfen.

Ein direkter Vergleich zwischen "Your Fault: London" und "Culpa Tuya" zeigt viele Parallelen in der Handlung, aber auch Unterschiede in der Charakterzeichnung, einigen Szenen und der kulturellen Einbettung. So gibt es keine radikalen Änderungen, aber die britische Version nutzt die Möglichkeit, bestimmte Aspekte für ein englischsprachiges Publikum zu adaptieren, ohne den Kern der Geschichte zu verlieren. Die Laufzeiten sind mit knapp zwei Stunden fast identisch, wobei das Remake leicht länger ist und etwas mehr Raum für Details bietet.

Regie bei der London-Reihe führten Dani Girdwood und Charlotte Fassler, das Drehbuch stammt von Melissa Osbourne, während Nicole Wallace und Gabriel Guevara die Hauptrollen übernehmen. Durch die englische Sprache und das Londoner Setting soll eine breitere Zuschauerschaft erreicht werden, die möglicherweise mit der spanischen Originalfassung weniger anfangen kann. Die Verwirrung unter den Fans entsteht vor allem durch die ähnlichen, aber doch unterschiedlichen Titel und die Frage, ob es sich um eine Fortsetzung, ein Spin-off oder ein Remake handelt.

Tatsächlich ist "Your Fault: London" eine eigenständige Adaption des Romanbandes "Culpa Tuya" im britischen Stil, kein komplett neuer Film, aber auch keine direkte Fortsetzung der spanischen Reihe. Die "Culpables"-Reihe umfasst sowohl die spanischen Filme als auch die britische Neuinterpretation, wobei letztere gezielt für das internationale Publikum von Prime Video produziert wurde. Mit Teil drei "Our Fault: London" ist bereits eine weitere Fortsetzung angekündigt, was zeigt, dass die Geschichte von Noah und Nick auch in dieser Version fortgeführt wird.

Die Unterschiede liegen hauptsächlich in der Sprache, den Schauplätzen, einigen Nebencharakteren und Nuancen der Dialoge, während die Hauptkonflikte und romantischen Spannungen erhalten bleiben. Insgesamt bietet die London-Reihe eine moderne, britisch geprägte Version des beliebten spanischen Stoffes und trägt so zur weltweiten Verbreitung der "Culpables"-Marke bei





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