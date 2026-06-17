Your Fault: London - Wie zwei Änderungen das Remake vom Original unterscheiden

Die Fortsetzung des Culpa-Mía-Remakes, Your Fault: London, startet bei Prime Video. Im Vergleich zum spanischen Original Culpa Tuya und zur Buchvorlage gibt es zwei drastische Änderungen, die den Handlungsverlauf und die zentralen Konflikte verschieben könnten.

Die langersehnte Fortsetzung des Culpa-Mía-Remakes startet endlich bei Amazon Prime Video . Unter dem Titel Your Fault: London, auf Deutsch Deine Schuld: London, wird der zweite Teil der britischen Neuauflage veröffentlicht.

Während die spanische Originalreihe auf dem Roman Culpa Mía von Mercedes Ron basiert und von vielen Fans als sehr nah an der Buchvorlage angesehen wird, weicht die britische Version in einigen Punkten deutlich ab. Zwei zentrale Änderungen in Meine Schuld: London, dem ersten Teil des Remakes, betreffen die Beziehung des Hauptcharakters Nick zu seiner Mutter und den Zeitpunkt, in dem die Eltern von der Beziehung zwischen Nick und seiner Stiefschwester Noah erfahren.

Diese Abweichungen könnten die Handlung von Deine Schuld: London grundlegend verändern und einen anderen Verlauf als im spanischen Original Culpa Tuya nehmen. Im spanischen Original und im Roman hat Nick keinen Kontakt zu seiner Mutter, da sie ihn aufgrund ihrer Alkoholsucht verlassen hat. In der London-Version ist das Verhältnis jedoch weniger belastet. Nick besucht seine Mutter regelmäßig, vor allem wegen seiner kleinen Schwester, und lernt durch Noah, ihr teilweise zu verzeihen.

Diese Aussöhnung, die im Original fehlt, schwächt Nicks familiäres Trauma und könnte seine Bindungsängste und Verlustängste verringern. In der Fortsetzung Deine Schuld: London müsste dann ein zentraler Konflikt, der aus diesem Trauma entsteht, neu gedacht werden, da eine wichtige emotionale Grundlage für Spannungen zwischen Noah und Nick wegfallen könnte. Ein weiterer großer Unterschied liegt im Umgang der Eltern mit der verbotenen Beziehung. Im Original entdecken Nicks Vater und Noahs Mutter die beiden im Bett, was zu sofortigen, schweren Konflikten führt.

In der London-Version bleibt die Beziehung zunächst ein Geheimnis; die Eltern haben lediglich Verdächtigungen, die sie aber verwerfen. Da die Enthüllung also noch aussteht, wird der Konflikt zwischen den Jugendlichen und ihren Eltern in Deine Schuld:伦敦 stärker im Vordergrund stehen und möglicherweise dramatischere Konsequenzen haben als in Culpa Tuya. Dies verschiebt den Spannungsbogen und lässt einen anderen Filmanfang erwarten. Trotz dieser Änderungen verspricht die Fortsetzung weiterhin reichlich Drama, wie der Trailer andeutet.

Zusätzlich wurde bereits der dritte Teil, Our Fault: London, angekündigt und die Dreharbeiten sind abgeschlossen. Auch für die spanische Originalreihe könnte es dank einer neuen Buchfortsetzung einen vierten Teil geben. Die Änderungen in der Neuinterpretation zeigen, wie ein Remake trotz gleicher Grundhandlung durch neues Setting und angepasste Charakterkonstellationen eine eigenständige Geschichte entwickeln kann. Die Verlagerung der zentralen Konflikte - von der mütterlichen Entfremdung zum Geheimnis vor den Eltern - bietet Raum für neue Dramen und überraschende Wendungen.

Fans können gespannt sein, wie sich Noah und Nicks Beziehung unter diesen veränderten Bedingungen behaupten muss und welche neuen Hindernisse auf sie zukommen. Mit der Bestätigung von zwei weiteren Teilen hat Amazon zudem langfristige Pläne für das Franchise, das sowohl in der spanischen als auch in der britischen Version sein Publikum findet





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Culpa Mía Remake Your Fault London Deine Schuld London Amazon Prime Video Buchverfilmung Mercedes Ron Jugenddrama Romantik Remake Unterschiede

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Teide auf Teneriffa: Diese Änderungen beim Eintritt könnten auf Urlauber zukommenDer Berg Teide ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten auf Teneriffa. Wer ihn zukünftig besteigen will, sollte aber vor dem Urlaub planen.

Read more »

Amazon startet Fortsetzung von "Culpa Mía"-RemakeTeil 2 der britischen Neuauflage "Culpa Tuya - Deine Schuld: London" (oder in Kurzform auch "Your Fault: London") startet diese Woche. Durch zwei drastische Änderungen im UK-Remake muss "Deine Schuld: London" jedoch anders werden als das Original "Culpa Tuya".

Read more »

Culpa Mía-Reihe: Alle Filme und Bücher im Überblick - inklusive Neuauflage Your Fault: LondonDie Culpa Mía-Reihe von Mercedes Ron umfasst eine Buchtrilogie und zwei Filmtrilogien: das spanische Original und das UK-Remake Your Fault: London. Erfahren Sie die empfohlene Reihenfolge, Handlung und Hintergründe.

Read more »

Your Fault: London versus Culpa Tuya - Die Unterschiede zwischen dem Amazon-Remake und dem spanischen OriginalEine ausführliche Erklärung, wie sich die britische Amazon-Neuauflage "Your Fault: London" vom spanischen Originalfilm "Culpa Tuya" unterscheidet, welche Gemeinsamkeiten es gibt und warum es sich um ein Remake und nicht um eine direkte Fortsetzung handelt.

Read more »