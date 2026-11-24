Youssef Bouchama lobt Trainer Jens Langeneke und beschreibt den Aufwärtstrend von Fortuna Düsseldorf nach zwei Siegen und sechs Toren in Folge. Die Strategie der offensiven Neujustierung zeigt erste klare Erfolge im Mittelfeld der 3. Liga.

Fortuna Düsseldorf hat in den letzten beiden Partien sechs Tore erzielt und damit zwei Siege eingefahren. Der neue Trainer Jens Langeneke, 49 Jahre alt, sorgt mit einer offensiveren Ausrichtung für frischen Wind im Team. Durch den Einsatz von Außenstürmern und eine Neugestaltung der Mittelfeldachse wirkt die Mannschaft deutlich dynamischer und effektiver auf dem Platz.

Offensivstrategie bringt sofortige Ergebnisse

Die taktische Umstellung zeigt sofort Wirkung, wie das Zusammenspiel von Youssef Bouchama zeigt. Bouchama war am Tor von Filimon Gerezgiher, 26 Jahre alt, beteiligt. Zudem servierte er Steven van der Slot, 24 Jahre alt, dessen Vorlage zu zwei eigenen Treffern führte. Die neue Rollenverteilung passt offenbar perfekt zu den Stärken der Akteure.

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Bouchama offenbart, warum die neue Position für ihn so viel Spaß macht. Er gibt zu, dass die Kollegen Geschwindigkeit bieten, die er selbst nicht hat. Stattdessen setzt er auf seine technischen Qualitäten, um die Lücken zu schließen. Diese Ehrlichkeit zeigt, dass jeder Spieler seine spezifischen Aufgaben klar verstanden hat.

Teamgeist und Lob für das neue Trainer-Duo

Trotz der aktuellen Serie steht Fortuna Düsseldorf noch im Mittelfeld der Tabelle. Bouchama räumt ein, dass in der bisherigen Saison zu viele Punkte liegen gelassen wurden. Unter der Ägide von Jens Langeneke und seinem Assistenten Adam Bodzek, 41 Jahre alt, ist jedoch ein klarer positiver Trend erkennbar. Das Duo besteht aus zwei Legenden des Vereins.

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Bouchama lobt die Qualität der Gruppe als intakt und homogen. Er betont, dass das Team bis zur Winterpause fokussiert von Spiel zu Spiel denkt. Auch bei einer Niederlage soll das Maximum herausgeholt werden, um mit dem eigenen Gewissen im Reinraum zu sein. Das neue Selbstvertrauen ist spürbar, da die Spieler wissen, dass sie eine gute Equipe sind.

Der gebürtige Essener Bedauert, dass die Fans in der Vergangenheit weniger Glück mit dem Verein hatten. Jetzt wollen die Spieler dies durch harte Arbeit kompensieren. Bouchama hebt Jens Langeneke als super Trainer hervor. Gleichzeitig würdigt er auch seinen Vorgänger Alexander Ende, 47 Jahre alt, als super Mensch und Trainer, unter dem er bereits in Münster spielte.

Ausblick und Herausforderung in Würzburg

In der neuen offensiveren Rolle blüht Bouchama auf. Jens Langeneke beschreibt ihn als Spieler, der unvorhersehbare Dinge auf den Platz bringt. Er nennt ihn einen Zocker, der auch Ordnung hält. Diese Mischung aus Kreativität und Disziplin ist das Geheimnis des Erfolgs.

Der nächste Gegner in Würzburg gilt als schwere Hürde. Bouchama warnt davor, dass dies kein Selbstläufer wird. Das Team muss erneut 120 Prozent leisten, um Punkte einzufahren. Fortuna ist in der 3. Liga angekommen und zeigt, dass es um die volle Power geht.