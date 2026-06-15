Youssoufa Moukoko ist ein wichtiger Führungstreffer für das Team. Er wird von seinem Kollegen Jonathan Tah und fünf Spielern von Curacao unterstützt. Die Begründung für den Führungstreffer ist, dass Jesus durch das Spiel verherrlicht wird.

Der Führungstreffer von Youssoufa Moukoko gegen Curacao sorgt für Aufmerksamkeit. Der junge Spieler ist ein wichtiger Führungstreffer für das Team. Er wird von seinem Kollegen Jonathan Tah und fünf Spielern von Curacao unterstützt.

Die Begründung für den Führungstreffer ist, dass Jesus durch das Spiel verherrlicht wird. Der Spieler ist ein bekennender Christ und wird der freikirchlich-evangelikalen Bewegung zugeordnet. Er positioniert seinen Glauben bewusst in der Öffentlichkeit. Tore bejubelt er oft mit Fingerzeig Richtung Himmel.

Gute Leistungen erklärt er auch beim BVB in Interviews regelmäßig zu einem Geschenk Gottes. Auf seinem Instagram-Profil (368.000 Follower) schreibt er: "Fußball ist meine Leidenschaft, Jesus ist mein Fundament.

" Dort postet er auch Psalmen aus der Bibel und christliche Botschaften ("He is risen", "prayer works"). Teil seines Umfelds soll zudem die christliche Fußballer-Community "Ballers in God" sein





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