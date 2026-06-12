YouTube erhöht Preise für Premium-Abonnements in Deutschland und startet neue Chat-Funktion

YouTube passt die Preise für seine kostenpflichtigen Angebote in Deutschland an. Betroffen sind alle Premium-Abonnements sowie Neu- und Bestandskunden. Gleichzeitig führt die Plattform eine neue Nachrichtenfunktion für mobile Geräte ein, über die Nutzer direkt miteinander chatten können. Die Preisänderungen umfassen das Einzelabo, Jahresabo, Familienabo, Studentenabo und Premium Lite. Bestandskunden erhalten mindestens 30 Tage vor der Umstellung eine E-Mail. Die neuen Preise gelten ab dem nächsten Abrechnungszeitraum. Parallel dazu wird eine Chat-Funktion für Mobilgeräte eingeführt, über die Nutzer über den Teilen-Button oder einen neuen Posteingang Nachrichten versenden, zurückrufen und Kontakte blockieren können. Die Funktion steht volljährigen Nutzern zur Verfügung.

YouTube passt die Preise für seine kostenpflichtigen Angebote in Deutschland an. Betroffen sind alle Premium-Abonnement s und sowohl Neu- als auch Bestandskunden. Gleichzeitig führt die Plattform eine neue Nachrichtenfunktion für mobile Geräte ein, über die Nutzer direkt miteinander chatten können.

Die neuen Preise werden für Neukunden ab sofort sichtbar und gelten. Bestandskunden werden laut Anbieter mindestens 30 Tage vor der Umstellung per E-Mail informiert. Der höhere Preis wird erst mit einem späteren Abrechnungszeitraum fällig. Das Einzelabo kostet künftig 14,99 Euro pro Monat statt bisher 12,99 Euro.

Für das Jahresabo verlangt YouTube künftig 149,99 Euro statt 129,99 Euro. Beide Angebote verteuern sich damit um gut 15 Prozent. Auch das Familienabo wird teurer. Der Preis steigt von 23,99 Euro auf 27,99 Euro monatlich.

Das Angebot kann von bis zu sechs Personen ab 13 Jahren genutzt werden, die im selben Haushalt leben. Studenten zahlen künftig 8,99 Euro statt 7,49 Euro pro Monat. Besonders stark fällt die Anpassung bei Premium Lite aus. Das günstigste Modell steigt von 5,99 Euro auf 7,99 Euro monatlich, was einer Erhöhung um 33 Prozent entspricht.

Die Preisangaben beziehen sich auf Buchungen über die YouTube-Website. Bei einem Abschluss beispielsweise über den Apple App Store fallen höhere Gebühren an. YouTube Premium bietet werbefreie Wiedergabe für das gesamte Videoangebot.

Zudem ist YouTube Music enthalten. Einschränkungen bei Audio- oder Videoqualität gibt es nicht. Premium Lite bietet einen reduzierten Leistungsumfang. Werbung entfällt vor allem bei Standardvideos.

In Musikvideos, YouTube Shorts und teilweise auf der Startseite kann weiterhin Werbung erscheinen. Nach Angaben von YouTube lassen sich mit Premium Lite außerdem die meisten Videos herunterladen und auf Mobilgeräten im Hintergrund wiedergeben. Parallel zur Preisanpassung startet YouTube eine neue Chat-Funktion für Mobilgeräte. Volljährige Nutzer können andere Personen direkt aus der App heraus zu Unterhaltungen einladen.

Die Funktion ist über den Teilen-Button unter Videos sowie über einen neuen Posteingang erreichbar. Nachrichten können zurückgerufen und Kontakte blockiert werden. Nicht gelistet





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