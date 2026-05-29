YouTube führt sichtbare KI-Hinweise für Videos ein

Die Plattform YouTube führt neue, deutlich sichtbare Kennzeichnungen für Videos ein, die mit Künstlicher Intelligenz erstellt oder bearbeitet wurden. Nutzer sollen so schneller erkennen, wenn KI im Spiel war. Gleichzeitig wird ein automatisches Erkennungssystem für fotorealistische KI-Inhalte entwickelt, das fehlende Labels selbstständig ergänzen kann. Die Pflicht zur Markierung bleibt jedoch bei den Ersteller:innen. Die neuen Labels sind bereits aktiv, die automatisierte Erkennung soll im Mai 2026 folgen. Empfehlungen und Monetarisierung werden durch die Maßnahmen nicht beeinträchtigt.

Immer mehr Videos, Bilder und Stimmen im Netz wirken täuschend echt, obwohl sie mit Künstlicher Intelligenz erstellt oder verändert wurden. Vor allem bei Nachrichten, Promi-Aufnahmen oder emotionalen Szenen kann das für Verwirrung sorgen.

YouTube reagiert jetzt darauf und führt deutlich sichtbare Hinweise für entsprechende Inhalte ein. Ziel ist es, Nutzern schneller zu zeigen, wenn KI bei der Erstellung oder Bearbeitung eines Videos eine Rolle gespielt hat. Nach Rückmeldungen aus der Community sollen die Hinweise leichter auffallen. Bei längeren Videos erscheinen die Labels künftig direkt unter dem Videoplayer.

Bei Shorts werden sie als Einblendung innerhalb des Videos angezeigt. So sollen Nutzer die Informationen weniger leicht übersehen. Zusätzlich verlässt sich die Plattform künftig nicht mehr ausschließlich auf die Angaben der Creator. Ein neues System soll fotorealistische KI automatisch erkennen.

Wird in einem Video eine deutliche KI-Nutzung festgestellt und fehlt eine Kennzeichnung, kann YouTube selbst ein entsprechendes Label hinzufügen. Die Pflicht zur Kennzeichnung bleibt dennoch bei den Creatorn. Wer realistisch wirkende KI-Inhalte verwendet, muss diese weiterhin selbst markieren. Wer ein automatisch gesetztes Label für falsch hält, kann den Status im YouTube Studio anfechten.

Ausgenommen sind Inhalte, die mit YouTubes eigenen KI-Werkzeugen erstellt wurden oder sogenannte C2PA-Metadaten enthalten. Diese Daten sollen Auskunft darüber geben, woher digitale Inhalte stammen und ob sie nachträglich verändert wurden. In solchen Fällen kann YouTube die Kennzeichnung dauerhaft anzeigen. Die neuen Hinweise sind bereits verfügbar.

Die automatische Erkennung soll laut YouTube noch im Mai 2026 starten. Für Creator wichtig: Weder die Empfehlungen noch die Monetarisierung der Videos sollen durch die neuen Labels beeinflusst werden





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