Obwohl es ein deutschsprachiger Titel ist, ging »Gut genug« diesen Sommer in aller Welt viral. Jetzt zeichnete YouTube das Video zum Song als Musikvideo des Jahres aus. Künstler des Jahres wurde der Rapper Bonez MC.

gleich zweimal ausgezeichnet worden. Mit weltweit mehr als 73 Millionen Aufrufen haben sie das Musik video des Jahres in Deutschland geliefert, Sie setzten sich in der Kategorie etwa gegen Sängerin Ayliva für ihr Video zu »Renn!

« und gegen die Rapper Summer Cem und Billa Joe mit »Killy Manjaro« durch. Zudem wurde »Gut genug« in der Sparte »Top Songs on Shorts« ausgezeichnet. »Gut genug« ging im Sommer um die Welt, auch US-Stars feierten es. Die Preise der Plattform wurden bei einer Gala in Berlin überreicht – auch in weiteren Kategorien.

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Sie basieren den Angaben zufolge auf internen YouTube-Daten wie etwa Aufrufen, Interaktionen und Abonnenten. Zum Künstler des Jahres wurde dieses Mal Rapper Bonez MC gekürt – damit gibt es nach drei Jahren einen Wechsel in der Sparte. 2025, 2024 und 2023 hatte die Sängerin Ayliva den Titel als »Artist of the Year« mit nach Hause genommen. Newcomer des Jahres wurde der Kölner Rapper Cave.

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Rapper Summer Cem bekam einen Preis »für die audiovisuelle Welt, die er rund um sein aktuelles Album ›Duman‹ geschaffen hat«, wie es hieß. Als Produzent des Jahres wurde Bazzazian geehrt. In dieser Kategorie hätten die geladenen Künstler in Berlin selbst über ihren Favoriten abstimmen dürfen, teilte YouTube mit. Zu den YouTube Music Awards kamen viele Stars aus der deutschen Musikszene, darunterHaben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen?

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