YouTube löscht Live-Streams von GTA 6 wegen Sexszenen. Betroffene Streamer wie Aman klagen über ungerechtfertigte Sperren. Details zu Richtlinien und Konsequenzen.

YouTube hat seit dem 19. November 2026 zahlreiche Live-Übertragungen zum neuen Open-World-Titel GTA 6 entfernt. Die Videoplattform begründet diese massiven Eingriffe mit der Anwendung ihrer strengen Richtlinien gegen freizügige und sexuell explizite Inhalte. Betroffen sind dabei nicht nur große Influencer, sondern auch kleinere Creator, die das Spiel zu seinem Starttag streamten. Die Plattform geht dabei rigoros vor, was in der Community für massive Unruhe sorgt.

Richtlinien gegen sexuelle Erregung

Die zentralen Probleme in der Diskussion um GTA 6 liegen in der Definition sexueller Erregung und der Darstellung von Nacktheit. Laut den geltenden YouTube-Richtlinien sind Sexszenen aus Videospielen generell tabu, wenn sie als sexuell stimulierend empfunden werden. Bei der Darstellung von Nacktheit kommt es darauf an, wie lange sie zu sehen ist und ob sie im Mittelpunkt steht. Je nach Szene können Videos auf angemeldete Nutzer ab 18 Jahren beschränkt werden, was jedoch oft nicht als ausreichender Schutz vor automatisierten Löschungen gilt.

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Streik gegen bekannte Streamer Aman

Besonders kurios ist die Situation rund um den indischen Streamer Aman. YouTube feierte den Verkaufsstart von GTA 6 selbst mit einer 24-stündigen Liveshow, ging aber gleichzeitig rigoros gegen Aman vor. Wie er seinen Zuschauern später berichtete, hatte er freizügige Szenen vorsorglich ausgeblendet. Offenbar reichte jedoch schon eine Spielfigur im Bikini aus, damit YouTube seine Übertragung beendete. Dies zeigt die Diskrepanz zwischen der beworbenen Unterstützung und der tatsächlichen Durchsetzung.

Fehlentscheidungen bei anderen Channels

Auf X berichteten andere Creator von ähnlichen Vorfällen. Bei BYZE war nach eigenen Angaben eine kurze Nacktszene zu Spielbeginn der Auslöser für die Sperrung. Der Streamer Casas Plays konnte in der beanstandeten Szene dagegen nichts Anstößiges entdecken. Viele Betroffene argumentieren, dass GTA 6 lediglich eine Altersbeschränkung bekommen haben sollte, statt komplett gelöscht zu werden. Das Unternehmen will die Fehler schnell beheben.

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Warnungen und Kanal-Löschungen

Wer zum ersten Mal gegen die Regeln verstößt, kommt meist noch mit einer Warnung davon. Bei einer Wiederholung desselben Verstoßes droht eine Verwarnung: Eine Woche lang sind neue Videos und Livestreams tabu. Drei Verwarnungen innerhalb von 90 Tagen können den gesamten Kanal kosten. Ein schwerer Verstoß kann sogar das sofortige Aus bedeuten. Betroffene sollen gegen Fehlentscheidungen Einspruch einlegen, um ihre Kanäle zu retten.

Flucht zu Twitch und Kick

Einige Betroffene wechselten deshalb zu den Konkurrenzplattformen Twitch oder Kick. Ähnliche Fälle sind dort bislang nicht bekannt. Vor allem auf Twitch ist der Andrang enorm: Laut dem Analysedienst Streams Charts sahen zeitweise mehr als 3,31 Millionen Menschen gleichzeitig anderen beim Spielen zu. Das ist so viel wie bei keinem anderen Spiel zuvor und zeigt die enorme Nachfrage trotz der Kontroversen auf YouTube.