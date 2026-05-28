YouTube Music erhält neue Sortierfunktionen für Playlists

Google arbeitet an einer Erweiterung für YouTube Music, die das Durchsuchen von Playlists deutlich erleichtern soll. Nutzer können ihre Songs künftig alphabetisch nach Titel, Interpret oder Album sortieren.

Google arbeitet an einer neuen Funktion für YouTube Music, die das Verwalten und Durchsuchen von Playlists deutlich vereinfachen soll. Bislang war die Navigation in langen Playlists oft mühsam, da die Titel nur eingeschränkt sortiert werden konnten.

Laut aktuellen Berichten und Hinweisen, die in der Android-Version 9.20.52 der App entdeckt wurden, plant Google, die Sortieroptionen um eine alphabetische Ordnung zu erweitern. Nutzer sollen ihre Songs künftig nicht mehr nur nach Datum oder manueller Reihenfolge sortieren können, sondern auch alphabetisch nach Songname, Interpret oder Album. Diese Neuerung dürfte vor allem bei großen Musikbibliotheken eine spürbare Erleichterung bringen, da das Auffinden bestimmter Lieder deutlich schneller vonstattengeht.

Die Funktion wird voraussichtlich schrittweise per Server-Freischaltung ausgerollt, sodass sie nicht sofort nach einem Update sichtbar ist. Wer die neuen Sortierpunkte noch nicht sieht, sollte daher etwas Geduld mitbringen, bis die Funktion auf seinem Gerät aktiviert wird. Andere Streaming-Dienste wie Spotify oder Apple Music bieten ähnliche Sortiermöglichkeiten bereits seit längerem an. Für YouTube Music ist dieser Schritt daher ein wichtiger, um im hart umkämpften Markt der Musikstreaming-Dienste mitzuhalten.

In den vergangenen Jahren hat der Dienst zwar viele neue Nutzer gewonnen, musste sich aber immer wieder Kritik an fehlenden Komfortfunktionen anhören. Die verbesserte Sortierung ist ein Teil der Bemühungen, die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und die Plattform attraktiver zu machen. Neben der alphabetischen Sortierung könnte es in Zukunft auch weitere Filteroptionen geben, wie etwa die Möglichkeit, nach Genre oder Stimmung zu sortieren.

Google hat sich dazu bisher nicht offiziell geäußert, aber die entdeckten Codezeilen deuten darauf hin, dass das Unternehmen die Funktionalität von YouTube Music kontinuierlich ausbaut. Der genaue Zeitpunkt für die flächendeckende Einführung der neuen Sortierfunktion steht noch nicht fest. Erste Tests laufen offenbar bereits, und Insider rechnen damit, dass die Funktion in den nächsten Wochen für alle Nutzer verfügbar sein wird. Die Reaktionen in den Foren sind überwiegend positiv, da viele Anwender den fehlenden Alphabet-Sortiermodus seit Langem vermisst haben.

Mit dieser Neuerung wird YouTube Music endlich eine Funktion bieten, die für viele Musikliebhaber essenziell ist. Die erweiterten Sortiermöglichkeiten sind ein weiterer Schritt, um die Plattform sowohl für Gelegenheitshörer als auch für ambitionierte Musiksammler attraktiver zu machen. Es bleibt abzuwarten, ob Google in naher Zukunft noch weitere Verbesserungen in diesem Bereich nachlegt. Fest steht jedoch, dass die Sortierfunktion ein lang gehegter Wunsch der Community war und nun endlich umgesetzt wird





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