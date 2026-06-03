YouTube Music überarbeitet Navigation: Suche rückt in untere Leiste

YouTube Music hat seine mobile App umgestaltet. Die Suchfunktion wurde in die untere Navigationsleiste verlegt und ersetzt den "Entdecken"-Tab. Die bisherigen Inhalte von "Entdecken" wurden in die Suchseite integriert, sodass sie weiterhin verfügbar sind. Das Update soll die Bedienung, besonders auf großen Smartphones, verbessern.

YouTube Music hat ein Update seiner mobilen App veröffentlicht, das die Benutzeroberfläche und die Navigation maßgeblich verändert. Im Mittelpunkt der Neuerungen steht eine optimierte Bedienung, insbesondere auf Smartphone s mit großen Displays.

Die bisher in der oberen Bildschirmkante platzierte Suchfunktion, die über ein Lupensymbol zugänglich war, wurde in die untere Navigationsleiste verschoben. Sie ersetzt dort den bisherigen Tab "Entdecken", der nicht komplett entfernt, sondern neu angeordnet wird. Die neue Reihenfolge der Tabs lautet: "Startseite", "Samples", "Suche" und "Mediathek". Durch die Verlagerung in die untere Leiste, ein bei vielen Musik-Streaming-Diensten etabliertes Design, ist die Suche nun deutlich leichter mit einer Hand erreichbar.

Beim Antippen des Suchsymbols öffnet sich weiterhin automatisch die Tastatur. Zusätzlich bleiben die Buttons für die Sprachsuche und die Song-Erkennung erhalten. Die Inhalte des ehemaligen "Entdecken"-Tabs wurden nicht gelöscht, sondern in die Suchseite integriert. Nach dem Öffnen der Suche sieht der Nutzer zunächst die zuletzt verwendeten Suchanfragen.

Direkt darunter folgt das gewohnte Raster mit zentralen Inhalten wie Neuveröffentlichungen, Charts, Stimmungen, Genres und Podcasts, die früher unter "Entdecken" zu finden waren. Auch der Bereich "Das könnte dir auch gefallen" mit personalisierten Vorschlägen wird weiterhin angezeigt, und es sollen erneut kürzlich gesuchte Begriffe auftauchen. Gleichzeitig rücken die beiden anderen Schaltflächen für Aktivitäten bzw. Benachrichtigungen und die Profileinstellungen, die zuvor neben der Suchleiste lagen, näher zusammen. Das Update wird mit den App-Versionen 9.22 für iOS und 9.21 für Android ausgerollt.

Nutzer, bei denen die neue Navigation noch nicht sichtbar ist, können einen erzwungenen Neustart der App über die App-Info auslösen, um die Änderung zu aktivieren. Die Umstellung ist Teil eines größeren Redesigns, das bereits seit dem vergangenen Jahr bei YouTube Music umgesetzt wird und die App an die Konkurrenz anpassen soll. Damit reagiert der Dienst auf feedback zur Usability und strebt eine einheitlichere und intuitivere Navigation an, die vor allem den schnellen Zugriff auf die Suchfunktion verbessert





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