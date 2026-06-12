YouTube Premium wird teurer: Preiserhöhung in Deutschland

Google erhöht die Preise für YouTube Premium in Deutschland. Einzel- und Familienabos werden teurer, auch der Jahresbeitrag steigt. Bestandskunden sind betroffen.

YouTube Premium wird in Deutschland deutlich teurer. Google hat die Preise für das werbefreie Abo nnement zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren erhöht. Wer künftig ohne Unterbrechungen durch Werbeclips Videos auf der Plattform schauen möchte, muss tiefer in die Tasche greifen.

Die Preisanpassung gilt sowohl für Neukunden als auch für bestehende Abonnenten. Bestandskunden werden per E-Mail über die Änderung informiert. Die neuen Preise treten ab sofort in Kraft. Im Einzelnen steigt der monatliche Preis für YouTube Premium für Einzelpersonen von 12,99 Euro auf 14,99 Euro.

Das entspricht einer Erhöhung um rund 15 Prozent. Noch stärker fällt die Steigerung beim Familienabo aus: Hier zahlen Nutzer künftig 27,99 Euro statt 23,99 Euro pro Monat, also vier Euro mehr. Auch wer das Jahresabo bevorzugt, ist betroffen: Statt 129,99 Euro werden jetzt 149,99 Euro fällig. Das Jahresabo bietet zwar einen leichten Rabatt gegenüber der monatlichen Zahlweise, aber auch hier steigt der Preis um 20 Euro.

Google begründet die Preiserhöhung mit gestiegenen Kosten für die Bereitstellung der Dienste und der Notwendigkeit, in neue Funktionen zu investieren. In der offiziellen Mitteilung heißt es, man wolle auch in Zukunft erstklassige Services und Funktionen anbieten können.

Zudem solle die Premium-Mitgliedschaft weiter verbessert und Content-Ersteller angemessen unterstützt werden. Mit YouTube Premium können Nutzer Videos ohne Werbung ansehen. Zusätzlich gehören Funktionen wie der Hintergrundmodus auf mobilen Geräten, das Herunterladen von Videos für die Offline-Nutzung und der Zugriff auf YouTube Music Premium zum Angebot. Im Vergleich zum günstigeren YouTube Lite, das weiterhin Werbung zeigt, wenn auch in reduziertem Umfang, ist Premium deutlich teurer.

Für viele Nutzer stellt sich nun die Frage, ob sich der Dienst noch lohnt. Die erneute Preiserhöhung könnte dazu führen, dass einige Abonnenten ihr Abo kündigen oder auf günstigere Alternativen umsteigen. Bereits 2023 hatte Google die Preise für YouTube Premium in Deutschland angehoben. Damals stieg der Preis für das Einzelabo von 11,99 Euro auf 12,99 Euro.

Die nun folgende Erhöhung setzt diesen Trend fort. Im Vergleich zu anderen Streaming-Diensten wie Netflix oder Spotify liegt YouTube Premium preislich im Mittelfeld.

Allerdings ist zu bedenken, dass YouTube eine riesige Bibliothek an nutzergenerierten Inhalten bietet, die es sonst nirgends gibt. Die Preiserhöhung könnte jedoch die Akzeptanz des Dienstes beeinträchtigen, insbesondere bei jungen Nutzern, die empfindlich auf Preisänderungen reagieren. Google verspricht jedoch weiterhin, die Premium-Funktionen regelmäßig zu erweitern. So sollen in Zukunft möglicherweise zusätzliche Features wie bessere Audioqualität oder exklusive Inhalte hinzukommen.

Ob dies die höheren Kosten rechtfertigt, bleibt abzuwarten. Fest steht: Wer Werbung auf YouTube vermeiden möchte, muss jetzt tiefer in die Tasche greifen. Die Entscheidung liegt bei den Nutzern. Vielleicht ist es an der Zeit, die eigene Nutzungsgewohnheiten zu überdenken oder nach Alternativen Ausschau zu halten





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Youtube Premium Preiserhöhung Google Streaming Abo

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