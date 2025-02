YouTuber Caleb Hammer kauft seinen Kanal zurück

Caleb Hammer, ein US-amerikanischer YouTuber, der sich auf Finanzthemen spezialisiert hat, verkaufte vor einiger Zeit einen Anteil seines Kanals an den Influencer MrBeast. Als sein Kanal erfolgreicher wurde, bereute er den Verkauf. Zum Glück hatte er eine Klausel in seinem Vertrag, die es ihm ermöglichte, den Kanal zurückzukaufen, wenn er eine bestimmte Einnahmegrenze erreichte. Caleb Hammer nutzte diese Klausel und kann nun alle Einnahmen seines Kanals behalten.

Vor einiger Zeit verkaufte der US-amerikanische YouTuber Caleb Hammer einen Teil seines YouTube-Kanals an einen der reichsten Influencer, Jimmy „MrBeast“ Donaldson. Als sein Kanal erfolgreicher wurde und mehr Geld einbrachte, bereute er den Verkauf. Glücklicherweise hatte er im Vertrag eine Klausel eingefügt, die ihm ermöglichte, den Kanal zurückzukaufen, wenn er innerhalb eines Jahres eine bestimmte Einnahmegrenze erreichte.

Caleb Hammer nutzte diese Klausel und kann nun wieder alle Einnahmen seines Kanals behalten.





MeinMMO / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Youtuber Caleb Hammer Mrbeast Youtube-Kanal Vertrag Klausel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

WC im Kanal: Unbekannte werfen Klo in den Ludwig-Donau-Main-Kanal bei BergIn Berg bei Neumarkt wurde in der Nacht ein WC-Container in den alten Ludwig-Donau-Main-Kanal geworfen. Zwei Mitarbeiter des Bauhofs zogen das Klo am Sonntagmorgen mit einem Bagger aus dem Wasser. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Weiterlesen »

MMORPG-YouTuber begeistert von Kingdom Come 2 und überlegt Kanal-Ausrichtung zu ändernEine populäre YouTuber für MMORPGs hat Kingdom Come 2 gespielt und ist so begeistert, dass er die Ausrichtung seines Kanals infrage stellt. Der Kanal „TheLazyPeon“ ist normalerweise auf MMORPGs fokussiert, doch jetzt hat ihn das Singleplayer-Rollenspiel Kingdom Come 2 so stark beeindruckt, dass er überlegt, in Zukunft mehr Singleplayer-RPGs zu spielen.

Weiterlesen »

Injury Update: Bears-Quarterback Caleb Williams offenbar an Wurfhand operiertran gibt einen Überblick über die verletzten Spieler der NFL.

Weiterlesen »

Wie groß denkt Trump?: 'Der Panama-Kanal ist ein enorm bedeutendes Territorialobjekt'Die Geschichte Panamas ist eng mit den USA verknüpft. Grund dafür: der Kanalbau. Die Wasserstraße ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und auch geostrategisch von Gewicht. Trump ringt um Einfluss. Treibt er Panama dadurch erst recht Richtung China?

Weiterlesen »

Trump will den Kanal zurück: US-Außenminister kündigt Reise nach Panama anBei seiner Antrittsrede bekräftigt Präsident Trump, dass er die Kontrolle der USA über den Panamakanal wiederherstellen will. Wenige Tage später veröffentlicht sein Chefdiplomat Rubio das Programm seiner ersten Auslandsreise - es geht ausgerechnet nach Mittelamerika.

Weiterlesen »

NFL Power Ranking vor den Championship Games: Bills marschierenCaleb Williams mit einem wilden Vergleich.

Weiterlesen »