YouTuber Curry Barker dreht neuen Film mit Breaking Bad- und Jurassic World-Stars

Der als Sketch-Komiker bei YouTube bekannt gewordene Filmemacher Curry Barker kann sich bereits über ein achtstelliges Angebot aus Hollywood für seinen nächsten Film freuen. Sein Film Obsession - Du sollst mich lieben ist eine absolute Kino-Sensation und hat bereits über 90 Millionen Dollar weltweit eingespielt.

Ein YouTuber hat den bisher größten Horror-Hit 2026 gedreht: So unglaublich viel Geld bekommt er jetzt für seinen nächsten Film! Julius hat damals beim Jobben in einer Videothek so ziemlich jeden Horrorfilm gesehen, den es dort gab, und dabei einige Perlen entdeckt - von Splinter über Triangle bis Fragiles.

Obsession - Du sollst mich lieben ist eine absolute Kino-Sensation. Der als Sketch-Komiker bei YouTube bekannt gewordene Filmemacher Curry Barker kann sich daher bereits über ein achtstelliges Angebot aus Hollywood für seinen nächsten Film freuen. Das Kinojahr 2026 ist dank Hollywood-Blockbustern wie Project Hail Mary, Michael und Der Super Mario Galaxy Film richtig erfolgreich gestartet, doch nicht nur solche großen, teuren Filme überzeugen an den Kinokassen.

Auch im Horrorgenre gab es 2026 schon einige Erfolgsgeschichten: Scream 7 war der erfolgreichste Teil der Meta-Slasher-Reihe, mit dem blutigen Survival-Reißer Send Help kehrte Sam Raimi nach 17 Jahren zu seinen Wurzeln zurück - und dann ist da noch, einer der doppelbödigsten, cleversten, garstigsten, dichtesten und heftigsten Schocker seit langem, der von FILMSTARTS-Chefredakteur Christoph Petersen hervorragende 4,5 von 5 Sternen erhalten hat. Nachdem Obsession am Startwochenende in den USA mit beachtlichen 17,1 Millionen Dollar gestartet war, legte der Film an seinem zweiten Wochenende um phänomenale 39 Prozent zu und spielte sogar 23,9 Millionen Dollar ein.

Eine absolute Ausnahme, denn das ein Film an seinem zweiten Wochenende mehr einspielt als an seinem ersten Wochenende kommt quasi nie vor. So steht Obsession nun bereits bei über 90 Millionen Dollar weltweit - und das bei einem Budget von weniger als einer Million Dollar!

Curry Barker hat ein Angebot in Höhe von zehn Millionen Dollar für seinen nächsten Film auf dem Tisch liegen - wohlgemerkt alleine für das Recht, diesen nächsten Film produzieren zu dürfen, nicht etwa für das Budget (das dann sicherlich eine Nummer größer ausfallen dürfte). Obwohl Curry Barker noch nicht einmal sein nächstes Projekt vorgestellt hat - hier hätte das interessierte Studio also gewissermaßen die Katze im Sack gekauft.

Curry Barker hat bereits einen Deal mit Blumhouse-Atomic Monster, der der Horrorschmiede den ersten Zugriff auf den nächsten Film des Regisseurs ermöglicht. Im Spiel sein) dafür sorgen, dass Curry Barker sich für seinen nächsten Film über eine beachtliche Gage freuen kann. Laut dem Hollywood Reporter könnte es sogar zu einem Bieterwettstreit kommen, an dessen Ende ein Angebot in Höhe von 20 (! ) Millionen Dollar steht.

Er hat DAS Horror-Highlight 2026 inszeniert - jetzt dreht er einen neuen Film mit Breaking Bad- und Jurassic World-Stars





Filmstarts / 🏆 7. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Curry Barker Youtuber Filmemacher Horrorfilm Obsession Breaking Bad Jurassic World

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Christopher Nolan's 'Die Odyssee' faces decline in interest, but still expected to recoup costsChristopher Nolan's latest film project, 'Die Odyssee', has faced a decline in interest according to a new statistic. The film, which has already been a massive success, is now on the same level as other recent releases like 'Supergirl' and 'Moana'. However, the hype surrounding the film seems to be fading, with only 44% of the audience showing interest in watching it. Despite this decline, the film's visual spectacle and fantastic cast are expected to recoup its production costs and make a profit in the cinemas.

Read more »

Matt Damon soll Hauptrolle in diesem neuen Film übernehmenMatt Damon soll einem neuen Geheimprojekt zugestimmt haben: Dreht er nach 'Die Odyssee' schon das nächste Kinoabenteuer?

Read more »

Obsession: Horror-Phänomen mit Mikrobudget erobert die KinosDer Horrorfilm Obsession von Regisseur Curry Barker entwickelt sich trotz Mini-Budget zum Kinoerfolg. In den USA bereits gestartet, kommt der Film im Juni 2026 nach Deutschland. Kritiker loben die Inszenierung und die Hauptdarstellerin. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 79 Millionen Dollar hat der Film sein Budget um ein Hundertfaches übertroffen.

Read more »

Bei Amazon läuft ein absoluter Kultfilm der 80er Jahre – und die Reihe soll noch weitergehenMit diesem Kult-Film startete eine Film-Reihe, die in die Geschichte eingehen würde.

Read more »