YouTuber Stephen McCullagh wegen Mordes an schwangerer Freundin verurteilt

Der YouTuber Stephen McCullagh ist wegen des Mords an seiner schwangeren Freundin Natalie McNally verurteilt worden. Das Gericht sah ein bis ins Detail geplantes Verbrechen und eine besonders brutale Tat.

Der YouTuber Stephen McCullagh ist wegen des Mord s an seiner schwangeren Freundin Natalie McNally verurteilt worden. Das Gericht sah ein bis ins Detail geplantes Verbrechen und eine besonders brutale Tat.

McCullagh hatte sein Alibi als digitalen Beweis für seine Unschuld vorgelegt, aber Experten entlarvten die Übertragung als Täuschung. Er hatte das Video bereits Tage vorher aufgezeichnet und ließ es nur abspielen, um seine Abwesenheit zu verschleiern. Währenddessen soll er die Tat begangen haben und anschließend nach Hause zurückgekehrt sein. Die Familie von Natalie McNally hält den Tod ihrer Tochter immer noch nicht aus.

Ihr Vater Noel sagte, die Angehörigen müssten nach dem Verlust ihrer Tochter selbst eine lebenslange Strafe ertragen





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