YouTuber versucht in Rockstar-Büros einzudringen - Polizei schaltet sich ein

Der deutsche YouTuber ÜberGaming ist mit seinem Versuch, die Rockstar-Games-Büros in Edinburgh zu betreten, gescheitert und wurde nach wenigen Sekunden hinausgeworfen. Die Polizei nahm seine Daten auf, und die Aktion war Teil einer Kampagne für türkische Untertitel in GTA 6. Rockstar bleibt bei seiner Funkstille zum Spiel, das am 19. November 2026 erscheinen soll.

Der deutsche YouTuber Über Gaming hat versucht, die Büros von Rockstar Games in Edinburgh zu betreten, wurde aber nach wenigen Sekunden wieder hinausgeworfen. Die Polizei nahm seine Daten auf und sagte, sie würden sich melden, falls zu GTA 6 etwas geleakt werden sollte.

Die Aktion war Teil einer Kampagne für türkische Untertitel in GTA 6, doch das Betreten des Gebäudes ging zu weit und verursachte nur unnötigen Stress für die Mitarbeiter. GTA 6 erscheint offiziell am 19. November 2026, aber Rockstar hält seit über einem Jahr Funkstille zum Spiel. In den letzten Wochen gab es viele Gerüchte über einen möglichen Release-Termin oder erste Spielszenen, doch offizielle Informationen bleiben weiterhin aus.

Die Aktion von ÜberGaming zeigt, wie weit manche Fans gehen, um Aufmerksamkeit für ihre Anliegen zu erregen, aber sie ist wenig sinnvoll, da Rockstar keine vertraulichen Informationen einfach zugänglich macht. Stattdessen sollte man auf offizielle Kanäle vertrauen und geduldig warten. Die Diskussion um GTA 6 hält weiter an, und die Fan-Community ist ungeduldig, doch solche Stunts helfen niemandem weiter.

Rockstar bleibt bei seiner Strategie, keine Details vor der offiziellen Veröffentlichung preiszugeben, und so wird es auch bleiben, bis das Spiel endlich kommt. Die Fans müssen sich also in Geduld üben und auf weitere offizielle Ankündigungen warten, anstatt durch riskante Aktionen Aufmerksamkeit zu suchen. Der YouTuber hat mit seinem Schild vor den Türen von Rockstar zumindest friedlich für seine Sache geworben, aber der Versuch, ins Gebäude zu gelangen, war ein Fehler und sollte nicht Nachahmer finden.

Solche Aktionen könnten rechtliche Konsequenzen haben und die Beziehung zu den Fans belasten. Letztlich ist es besser, die Wartezeit mit den vorhandenen Informationen zu verbringen und die Vorfreude auf das Spiel zu genießen, anstatt durch unnötige Provokationen aufzufallen





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