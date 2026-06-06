Yussuf Poulsen: Vom Hoffnungsträger zum Problemfall beim Hamburger SV

Der dänische Stürmer Yussuf Poulsen kämpft beim Hamburger SV mit anhaltenden Verletzungen und der Frage, ob er seine einstige Klasse noch unter Beweis stellen kann. Trotz Vertrag bis 2027 und Führungsrolle plant der HSV ihn nicht als Stammspieler. Sportdirektor Claus Costa spricht über die Herausforderungen und die Hoffnung auf mehr Einsatz in der kommenden Saison.

Yussuf Poulsen ist 31 Jahre alt und wurde als Stürmer zum Kapitän des Hamburger SV aufsteigender Verein ernannt, mit der Erwartung, den Klassenerhalt durch seine Tore zu sichern.

Der HSV schaffte den Klassenerhalt, aberweitestgehend ohne Poulsen auf dem Platz. Der ehemalige Top-Angreifer von RB Leipzig entwickelte sich zu einem Problemfall, was den ehrgeizigen Spieler sehr belastet. Er musste insgesamt 164 Tage aufgrund von Verletzungen pausieren und erlitt dabei fünf verschiedene Blessuren, darunter Zerrungen, einen Muskelfaserriss und Sprunggelenkprobleme. Immer wieder kämpfte er sich mit großem Eifer zurück, doch Rückschläge folgten.

In der vergangenen Saison verpasste er 19 von 34 Ligaspielen und konnte sich dadurch auch nicht mehr für die dänische Nationalmannschaft empfehlen. Poulsens Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2027 und soll erfüllt werden, da er eine wichtige Rolle in den Planungen des HSV spielen kann, insbesondere als Anführer in der Kabine und als verlängerter Arm von Trainer Merlin Polzin.

Allerdings planen die Verantwortlichen ihn vorerst nicht als absoluten Stammspieler. Sportdirektor Claus Costa betont, dass man aufgrund der Vorgeschichte noch nicht sagen könne, ob Poulsen kommende Saison 34 Spiele über 90 Minuten machen könne, man hoffe jedoch, dass er deutlich mehr zur Verfügung steht als in der vergangenen Saison. In Topform kann Poulsen immer noch ein entscheidender Spieler sein.

Costa hebt hervor, dass viele Aktionen von Poulsen durchdacht sind: Er positioniere seinen Körper geschickt gegen Innenverteidiger, antizipiere abgewehrte Bälle und sei im direkten Duell unangenehm. Der HSV achtet jedoch genau auf die Belastungssteuerung, um Verletzungen vorzubeugen. Trotz seiner athletischen Figur trainiere Poulsen immer mit 100 Prozent Einsatz und könne sich nicht schonen. Diese Herangehensweise habe ihn einst zum Star gemacht, könnte aber im Spätstadium seiner Karriere zum Problem werden.

Bei RB Leipzig gab es aufgrund der regelmäßigen Europapokal-Teilnahme weniger intensive Trainingstage, was eine Umstellung für Poulsen war. Seit Ende April ist er wieder fit und hinterließ nach Einwechslungen in den letzten drei Saisonspielen einen guten Eindruck. Beim HSV hofft man nun, dass Poulsen nach seinem Urlaub in seiner zweiten Saison die erhoffte Verstärkung im Sturm wird, zumal er in der vergangenen Spielzeit nur ein Tor erzielte





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