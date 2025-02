Yvonne Catterfeld auf neuem Album „Move“ - Ein tanzbarer Sprung in ein neues Lebensgefühl

Yvonne Catterfelds neues Album „Move“ erscheint am 7. März und verspricht einen musikalischen Neuanfang. Der englischsprachige Pop ist tanzbar und energiegeladen, ein Soundtrack für Veränderung und Selbstfindung. Catterfeld arbeitet mit dem renommierten Produktionsduo Truva zusammen und experimentiert mit verschiedenen Stilen, um einen einzigartigen Sound zu kreieren. Die bereits veröffentlichten Singles „Move“, „In Between“ und „Hands On Me“ sind perfekte Beispiele für die neue, selbstbewusste und energiegeladene Seite der Sängerin.

Yvonne Catterfeld überrascht auf ihrem am 7. März erscheinenden Album „ Move “ mit einem neuen Stil, der sich stark auf englischsprachige Pop musik mit tanzbarer Atmosphäre fokussiert. Das Album ist ein Ausdruck von Bewegung und Veränderung in allen Lebensbereichen – musikalisch, emotional und persönlich. Die 12 kraftvollen und clubtauglichen Songs verkünden die Stärke neuer Anfänge und Transformationen.

Catterfeld erklärt: „Ich wollte ein Album schreiben, das nicht nur im Auto und zu Hause, sondern auch am Strand und im Club gespielt werden kann. Eines, das Leute mitnimmt und ihnen das Gefühl gibt, das ich hatte, als wir das Album kreierten.“ „Move“ ist mehr als nur Musik; es ist ein Soundtrack für ein neues Lebensgefühl, das Veränderung und Selbstfindung zum Ausdruck bringt.Catterfeld beschreibt ihr Album als „einen Beweis der Power, wenn man neue Wege geht“. Während ihr vorheriges Album „Change“ stark von persönlichen Erfahrungen geprägt war, greift „Move“ die Stimmungen und Sehnsüchte anderer auf und lädt zum Loslassen, zur Mutprobe, zum Tanzen, zum Setzen und gleichzeitig Erweitern, Führen und Sich (ver-)führen Lassen ein. Musikalisch bewegt sich das Album in einem spannenden Spannungsfeld zwischen R&B, Soul, Dance und Pop. Für diesen sound hat Catterfeld das renommierte Produktionsduo Truva an Bord geholt, das bereits für Emilio, Clueso und Majan gearbeitet hat. Truva hat maßgeblich den Sound des Albums geprägt. Catterfeld schwärmt: „Ich mag es, mit ganz unterschiedlichen Stilen, Stimmsounds und Stimmungen zu experimentieren. Das Studio war mein Spielplatz, und ich konnte mich einfach stimmlich ausprobieren.“ Das Album „Move“ ist eine eindrucksvolle Entwicklung der Künstlerin, die offen für Neues ist und sich von alten Konzepten löst, um weiter zu wachsen. Die bereits veröffentlichten Singles „Move“, „In Between“ und „Hands On Me“ kündigen den neuen Sound und das neue Lebensgefühl von Yvonne Catterfeld an. „Hands On Me“ startet mit einem eingängigen Bass, bevor Catterfeld mit ihrer Stimme einsetzt. Der Song verkörpert die selbstbewusste und neue Yvonne Catterfeld: sexy, frisch und voller Energie. Mit treibenden Beats und einem Augenzwinkern bringt der Song genau das auf den Punkt, worum es bei „Move“ geht – die eigenen Regeln aufstellen und dabei Spaß haben. Das Musikvideo unterstreicht die Haltung des Songs perfekt, indem Catterfeld sich mit Selbstbewusstsein und Leichtigkeit durch eine weitläufige, industrielle Kulisse bewegt. Catterfeld erklärt: „Ich wollte mich so zeigen, wie ich mich gerade fühle – frei, stark, losgelöst.





sixxTV / 🏆 111. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Yvonne Catterfeld Move Album Pop Tanzmusik Neuanfang Veränderung Truva Hands On Me

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Casting Night: Von diesen Rollen träumen Yvonne Catterfeld und Co.Welche Rolle hätten Sie denn gerne? Auf der 14. „Peugeot Casting Night“ in Köln trafen sich einige unserer besten Schauspieler und ihre Casting-Agenturen.

Weiterlesen »

Raab holt Yvonne Catterfeld und Elton in seine ESC-JuryStefan Raabs 'Chefsache ESC' nimmt weiter Formen an. Nun steht fest: Yvonne Catterfeld und Elton bilden zusammen mit Raab und wechselnden Gästen die Jury. Elton selbst sieht sich als 'Unbekannte in der Raab'schen ESC-Erfolgsformel'.

Weiterlesen »

Yvonne Catterfeld kehrt als Jurorin zum ESC zurückSängerin Yvonne Catterfeld wird Teil der Jury für die Auswahl des deutschen Beitrags für den Eurovision Song Contest. Sie wird zusammen mit Elton und wechselnden Gastjurorin in drei Live-Shows die besten Musik-Acts auswählen.

Weiterlesen »

Stefan Raab Begrüßte Yvonne Catterfeld und Elton Auf der ESC-JuryStefan Raab wird bei der Suche nach Deutschlands nächster ESC-Hoffnung von Yvonne Catterfeld und Elton unterstützt. Das Trio wird in drei Live-Shows die besten Musik-Acts auswählen. Das Finale des Vorentscheids findet am 1. März in der ARD statt.

Weiterlesen »

Sängerin und Schauspielerin: Yvonne Catterfeld sucht deutschen ESC-Beitrag mit ausMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Yvonne Catterfeld und Elton: Mit Raab in der Jury des ESC-VorentscheidsMusikerin Yvonne Catterfeld und Moderator Elton bilden mit Stefan Raab die Hauptjury für 'Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?'.

Weiterlesen »