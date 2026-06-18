Yvonne Füssel meistert Ultraradrennen im Harz

Yvonne Füssel und ihr Lebenspartner Lukas Schindelegger haben das Ultraradrennen 'Peaks & Plains' im Harz erfolgreich absolviert. Sie haben 7300 Höhenmeter und 550 Kilometer in 45 Stunden bewältigt. Ihre Leidenschaft für das Radfahren hat sie von Lukas Schindelegger angesteckt, der Rallyefahrer ist und sich in der Schotter-Europameisterschaft (EHRC) einen Namen gemacht hat.

Yvonne Füssel meistert beim Rennen im Harz 7300 Höhenmeter und 550 Kilometer in 45 Stunden. Ihre Leidenschaft für das Radfahren hat sie von ihrem Lebenspartner, Lukas Schindelegger , angesteckt.

Er ist Rallyefahrer und hat sich in der Schotter-Europameisterschaft (EHRC) einen Namen gemacht. Das Ultraradrennen 'Peaks & Plains' bringt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Rand der Kräfte. Yvonne Füssel konnte ihre letzten Reserven mobilisieren, um das Ziel zu erreichen. Das Rennen hat seine Besonderheiten: Die Teilnehmenden sind auf sich selbst gestellt und müssen die Strecken innerhalb von 48 Stunden bewältigen.

Yvonne Füssel sagt: 'Ich habe das Ganze unterschätzt. Die Höhenmeter ziehen einem den Stecker.

' Die Anstiege mit 18 oder 19 Prozent Steigung rauben die Kraft. Das Paar motiviert sich gegenseitig und hält sich an den Leitspruch, dass man ein derartiges Rennen niemals in der Nacht abbricht. Es gibt auch traumhafte Augenblicke inmitten dieser höllischen Anstrengung. Das Paar radelt nach zwei Nächten und in der zweiten Nacht mit drei Stunden Schlaf einem wunderschönen Sonnenaufgang entgegen.

Sie sehen einen glitzernden Speichersee und erleben das freundliche Miteinander mit den anderen Teilnehmern. Lukas Schindelegger erklärt, warum sie die Quälerei auf sich nehmen: 'Jeder hat einen Vogel. Wir haben halt einen größeren.





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Yvonne Füssel Lukas Schindelegger Ultraradrennen Peaks & Plains Harz Höhenmeter Kilometer Rennen Radfahren Rallyefahrer Schotter-Europameisterschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grundstücksversteigerung im Harz: Eine seltene Kostbarkeit unter der ErdeEine Grundstücksversteigerung im Harz könnte für Gourmets interessant sein. Denn im Boden steckt eine seltene Kostbarkeit. Wer den Zuschlag bekommt, kauft nicht nur Wald. Sondern auch einen Schatz unter der Erde.

Read more »

Mit Topf und Löffel Wildschweine verjagen: Einwohner im Harz kämpfen gegen Plage in ihren GärtenOsterode im Harz leidet unter einer Wildschwein-Plage. Inzwischen spitzt sich die Lage zu: Trotz Rekord-Jagden dringen Rotten bis an die Terrassen von Wohnhäusern vor. Die Einwohner sind machtlos.

Read more »

GZSZ-Vorschau heute: Gerner will Yvonne aus seinem Leben streichenJo Gerner ist bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ immer noch von Yvonne enttäuscht und mit einer weiteren Aktion macht sie es nicht besser. Jetzt will er, dass sie sich aus seinem Leben raushält.

Read more »

„Diese Zeit hat meine Frau nicht mehr”: Familie kann wegen Fehler im Namen letzten gemeinsamen Urlaub nicht antretenDer letzte gemeinsame Urlaub sollte in Ägypten sein. Doch ein Fehler beim Namen sorgt dafür, dass Syte und seine Frau Yvonne in den Niederlanden bleiben.

Read more »