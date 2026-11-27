Nürnberg - Der Z-Bau kämpft weiter um seine Zukunft. Trotz eines Kompromisses bei den Haushaltsberatungen warnt das Nürnberger Kulturhaus vor einem Defizit von rund einer Million Euro. Nun drohen tiefgreifende Veränderungen.

- Der Z-Bau kämpft weiter um seine Zukunft. Trotz eines Kompromisses bei den Haushaltsberatungen warnt das Nürnberger Kulturhaus vor einem Defizit von rund einer Million Euro.

Nun drohen tiefgreifende Veränderungen. Der Z-Bau in Nürnberg sieht sich trotz des jüngsten Kompromisses im Stadtrat weiter in seiner Existenz bedroht. In einem ausführlichen Statement auf Instagram warnt das Kulturhaus vor einer Finanzierungslücke von rund einer Million Euro bis zum Jahr 2030.

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„Diese Finanzierungslücke macht es unmöglich, das offene Kulturhaus zu bleiben, das wir sind“, schreiben die Verantwortlichen.. Gerettet sei das Haus für Gegenwartskultur damit aber nicht.