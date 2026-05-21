Zástico Suche nach vermissten Personen in Görlitz, Gasleck gefunden

Nachdem am späten Mittwochabend eine tote Frau aus den Trümmern gerettet wurde, geht die fieberhafte Suche nach den zwei anderen vermissten Personen, die vermutlich in der ersten Etage und in einer Parterrewohnung aufhielten, weiter.

Die Verzweiflung wächst, die Hoffnung schwindet: Nachdem am späten Mittwochabend eine tote Frau aus den Trümmern geborgen wurde, Die fieberhafte Suche nach den zwei anderen Vermissten geht weiter.

Können Sie noch aus dem einstürzten Haus von Görlitz gerettet werden? Derzeit wird besonders an zwei Stellen im voreren Bereich des Hauses intensiv gesucht.

"Dort hatten die Hunde angeschlagen", bestätigt eine Polizeisprecherin. Sinds den frühen Morgenstunden muss dafür grober Bauschutt entfernt werden. Schwere Holzbalken und Teile des Bodens werden mit Großgerät bewegt, aber die Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW graben an den besonders kritischen Punkten auch mit den Händen. Am Mittwochabend, gegen 22.40 Uhr, war bereits ein





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