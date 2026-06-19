Zacatecas Silver bohrt erfolgreich im Fresnillo-Silbergürtel

Zacatecas Silver bohrt im Fresnillo-Silbergürtel in Mexiko und hat bereits eine 19 m mächtige Ader aus silberführendem Gestein gefunden. Das Unternehmen besitzt die Panuco-Lagerstätte und das Ziel El Cristo, wo die erste Bohrung erfolgreich war.

Der Fresnillo-Silbergürtel in Mexiko ist eines der produktivsten Silberadern-Distrikte der Erde. Zacatecas Silver bohrt hier und hat bereits eine 19 m mächtige Ader aus silberführendem Gestein gefunden.

Das Unternehmen besitzt die Panuco-Lagerstätte und das Ziel El Cristo, wo die erste Bohrung erfolgreich war. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17 Mio. CAD ist Zacatecas Silver Corp. einer der kleinsten Namen im Distrikt. Der Bergbau ist eine der wenigen Branchen, in denen die Lage eine messbare Variable ist.

Die großen Silberdistrikte der Welt sind Cluster produzierender Betriebe auf denselben Adersystemen. Neben einer aktiven Mine zu bohren unterscheidet sich grundlegend davon, in unerprobtem Gelände zu bohren. Die Geologie ist bereits erwiesen, Straßen, Strom und Fachkräfte sind bereits vorhanden. Die großen Produzenten sind bereits vor Ort.

Die Explorationsfrage schrumpft auf eine einzige Sache zusammen: Trägt genau dieses Stück Land genug Mineralisierung, um wirtschaftlich zu sein? Das ist eine weit engere Frage als "Gibt es hier überhaupt Silber?

" ZAC (WKN: A2QQCM) bohrt innerhalb des Korridors. Im Fresnillo-Silbergürtel sind vier nennenswerte Namen aktiv. ZAC (WKN: A2QQCM) ist einer der kleinsten. Hier ist die Runde: Derselbe Distrikt.

Dieselbe Geologie. Dieselbe Ära. Das kleinste Unternehmen der Runde wird je Unze zu einem Bruchteil dessen gehandelt, was seine Vergleichswerte kosten. Diese Lücke ist keine These.

Sie ist in jedem morgendlichen Kurs-Feed ablesbar. Veta Grande ist ein Silberadersystem, das seit 400 Jahren gefördert wird. Das Ziel El Cristo ist der strategische Hauptgewinn in ZACs (WKN: A2QQCM) Landpaket. Es liegt entlang der nordwestlichen Streichverlängerung der Veta-Grande-Ader.

Die historischen Bergleute begannen im 16. Jahrhundert, Silber aus Veta Grande zu fördern, und machten in jedem Jahrhundert seither weiter. Jede Generation arbeitete tiefer, soweit die Technik es zuließ. Die Schächte, die sie hinterließen, erzählen eine Geschichte: Die historischen Abbaue enden an der Grenze dessen, was heute ZACs (WKN: A2QQCM) El-Cristo-Liegenschaft ist, und erreichten nur die flache, oxidierte Oberkante des Adersystems.

Adersysteme dieses Typs reichen typischerweise 500 bis 800 Meter in die Tiefe, bevor sie auslaufen. Die erste Bohrung auf El Cristo wurde bis 117 Meter in einem Winkel von 60 Grad niedergebracht. Zwischen 89 und 108 Meter Bohrlochtiefe lieferte der Kern einen 19 m mächtigen Abschnitt brekziösen, verkieselten Gesteins mit reichlich Pyrit, Galenit (Bleiglanz) und Sphalerit (Zinkblende), demselben Mineral-Cocktail, der auf dieser Art von System die hochgradigsten Silberwerte hervorbringt.

Der Bohrmeißel fand bereits in der ersten Bohrung das unverwitterte System unterhalb der kolonialen Abbaue. So sieht ein echtes Explorationsziel aus. Der Kern wurde beprobt und ans Labor geschickt, Analyseergebnisse sind in Kürze zu erwarten. Was 2.800 Meter Bohrung tatsächlich bedeuten, ist, dass das Bohrprogramm 2026 vollständig finanziert ist und insgesamt 4.000 Meter auf Panuco und El Cristo umfasst, davon 2.800 Meter auf El Cristo.

Zwei Ergebnisse sind nun innerhalb des Kalenderjahres 2026 möglich: Beide Ergebnisse sind je Unze wertsteigernd. Beides zusammen ist eine Entdeckungsgeschichte. Bohrungen liefern nicht lange ein Vielleicht. Entweder bestätigt das Gestein das Modell oder nicht.

Die meisten Wochen an Bergbaunachrichten sind Rauschen. Bohranalysen sind Signale. Silber bei 121 USD ist die Kulisse, in der das Unternehmen operiert





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