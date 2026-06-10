Zacatecas Silver Corp. bohrt erfolgreich im Fresnillo-Silbergürtel

Zacatecas Silver Corp. hat erfolgreich im Fresnillo-Silbergürtel in Mexiko gebohrt und ein 19 m mächtiges Stück silberführenden Gesteins gefunden. Das Unternehmen hat ein umfassendes Bohrprogramm für 2026 geplant, das 4.000 Meter umfasst, davon 2.800 Meter auf El Cristo. Die Entdeckung eines neuen Silberfeldes würde das Unternehmen und die Investoren erheblich profitieren lassen.

Der mit Abstand wichtigste Faktor dafür, ob aus einem Bergbau projekt eine Mine wird, ist die Lage. Verbreitet im Auftrag von Zacatecas Silver Corp. bohrt das Unternehmen im Fresnillo-Silbergürtel in Mexiko , einem der produktivsten Silberadern-Distrikte der Erde.

Der Gürtel fördert seit mehr als vierhundert Jahren Silber und tut dies bis heute. Innerhalb dieses Gürtels besitzt Zacatecas Silver die Panuco-Lagerstätte (eine Ressource von 20,5 Mio. Unzen Silberäquivalent) und das Ziel El Cristo, wo die erste Bohrung soeben eine 19 m mächtige Ader aus silberführendem Gestein traf. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17 Mio.

CAD ist das Unternehmen einer der kleinsten Namen mit einer echten Präsenz im Distrikt. Zacatecas Silver Corp. ist ein Unternehmen, das sich auf die Exploration und Gewinnung von Silber konzentriert. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im Fresnillo-Silbergürtel und besitzt eine Reihe von interessanten Zielen, darunter die Panuco-Lagerstätte und das Ziel El Cristo. Die erste Bohrung auf El Cristo hat bereits ein 19 m mächtiges Stück silberführenden Gesteins gefunden, was eine wichtige Entdeckung darstellt.

Das Unternehmen hat ein umfassendes Bohrprogramm für 2026 geplant, das 4.000 Meter umfasst, davon 2.800 Meter auf El Cristo. Das Ziel ist, eine brandneue Ressource auf El Cristo zu definieren. Die Entdeckung eines neuen Silberfeldes würde das Unternehmen und die Investoren erheblich profitieren lassen. Der Silber-Spotpreis hat im Januar 2026 die Marke von 121 USD je Unze überschritten, was einen guten Rückenwind für das Unternehmen bietet.

Die Nachfrage nach Silber wird nicht länger von Schmuck und Münzen getragen, sondern von industriellen und technologischen Anwendungen. Das Unternehmen hat eine starke Position im Fresnillo-Silbergürtel und ist gut positioniert, um von den aktuellen Trends im Silbermarkt zu profitieren. Der Erfolg des Unternehmens hängt jedoch stark von der Lage seiner Ziele und der erfolgreichen Exploration und Gewinnung von Silber ab. Der Bergbau ist eine der wenigen Branchen, in denen die Lage eine messbare Variable ist.

Adern silberreichen Gesteins gruppieren sich entlang derselben langen strukturellen Risse in der Erdkruste. Wo ein Unternehmen Silber findet, findet es das Nachbarunternehmen meist ebenfalls. Deshalb sind die großen Silberdistrikte der Welt keine einzelnen Minen. Sie sind Cluster produzierender Betriebe auf denselben Adersystemen.

Neben einer aktiven Mine zu bohren unterscheidet sich grundlegend davon, in unerprobtem Gelände zu bohren. Die Geologie ist bereits erwiesen. Straßen, Strom und Fachkräfte sind bereits vorhanden. Die großen Produzenten sind bereits vor Ort.

Die Explorationsfrage schrumpft auf eine einzige Sache zusammen: Trägt genau dieses Stück Land genug Mineralisierung, um wirtschaftlich zu sein? Das ist eine weit engere Frage als "Gibt es hier überhaupt Silber?

" ZAC bohrt innerhalb des Korridors. Lernen Sie die Nachbarn kennen. Im Fresnillo-Silbergürtel sind vier nennenswerte Namen aktiv. ZAC ist einer der kleinsten.

Hier ist die Runde: Derselbe Distrikt. Dieselbe Geologie. Dieselbe Ära. Das kleinste Unternehmen der Runde wird je Unze zu einem Bruchteil dessen gehandelt, was seine Vergleichswerte kosten.

Diese Lücke ist keine These. Sie ist in jedem morgendlichen Kurs-Feed ablesbar. Veta Grande: Silber seit 400 Jahren. Das Ziel El Cristo ist der strategische Hauptgewinn in ZACs Landpaket.

Es liegt entlang der nordwestlichen Streichverlängerung der Veta-Grande-Ader, eines der grundlegenden Silberadersysteme der mexikanischen Kolonialzeit. Spanische Bergleute begannen im 16. Jahrhundert, Silber aus Veta Grande zu fördern, und machten in jedem Jahrhundert seither weiter. Jede Generation arbeitete tiefer, soweit die Technik es zuließ.

Die Schächte, die sie hinterließen, erzählen eine Geschichte: Die historischen Abbaue enden an der Grenze dessen, was heute ZACs El-Cristo-Liegenschaft ist, und erreichten nur die flache, oxidierte Oberkante des Adersystems. Adersysteme dieses Typs reichen typischerweise 500 bis 800 Meter in die Tiefe, bevor sie auslaufen. Die historischen Bergleute berührten stets nur die Oberkante. Deshalb ist ZACs erste Bohrung auf El Cristo so bedeutsam.

Die Bohrung wurde bis 117 Meter in einem Winkel von 60 Grad niedergebracht. Zwischen 89 und 108 Meter Bohrlochtiefe lieferte der Kern einen 19 m mächtigen Abschnitt brekziösen, verkieselten Gesteins mit reichlich Pyrit, Galenit (Bleiglanz) und Sphalerit (Zinkblende), demselben Mineral-Cocktail, der auf dieser Art von System die hochgradigsten Silberwerte hervorbringt. Der Bohrmeißel fand bereits in der ersten Bohrung das unverwitterte System unterhalb der kolonialen Abbaue. So sieht ein echtes Explorationsziel aus.

Der Kern wurde beprobt und ans Labor geschickt, Analyseergebnisse sind in Kürze zu erwarten. Was 2.800 Meter Bohrung tatsächlich bedeuten. Das Bohrprogramm 2026 ist vollständig finanziert und umfasst insgesamt 4.000 Meter auf Panuco und El Cristo, davon 2.800 Meter auf El Cristo, ein Budget, das gezielt darauf ausgelegt ist, am Ziel eine brandneue Ressource zu definieren. Zwei Ergebnisse sind nun innerhalb des Kalenderjahres 2026 möglich: Beide Ergebnisse sind je Unze wertsteigernd.

Beides zusammen ist eine Entdeckungsgeschichte. Bohrungen liefern nicht lange ein Vielleicht. Entweder bestätigt das Gestein das Modell oder nicht. Die meisten Wochen an Bergbaunachrichten sind Rauschen.

Bohranalysen sind Signale. Silber bei 121 USD ist die Kulisse. Der makroökonomische Rückenwind ist laut. Der Silber-Spotpreis überschritt im Januar 2026 die Marke von 121 USD je Unze, im fünften Jahr eines Angebotsdefizits in Folge. Die Nachfrage wird nicht länger von Schmuck und Münzen getragen





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