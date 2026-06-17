Zacatecas Silver Corp.: Mehrere unabhängige Katalysatoren gleichzeitig aktiv

Das Junior-Bergbauunternehmen Zacatecas Silver Corp. (WKN: A2QQCM) steht mit mehreren Projekten kurz vor der Veröffentlichung wichtiger Daten. Bohrungen auf El Cristo, Rock-Chip-Proben auf Oso Negro und eine mögliche Aktualisierung der Esperanza-Goldressource könnten gleichzeitig Nachrichten liefern. Zudem verbessert sich das regulatorische Umfeld in Mexiko. Das Unternehmen geht mit einer sauberen Bilanz in diese kritische Phase.

Im Bereich der Junior- Gold - und Silber unternehmen gibt es in den meisten Wochen überhaupt keine Neuigkeiten. Nur wenige Wochen im Jahr liefern ein einzelnes wichtiges Ereignis, das die Bewertung beeinflussen kann.

Noch seltener ist ein Unternehmen, bei dem gleich mehrere unabhängige Katalysatoren zeitgleich, aber weitgehend unbemerkt, zusammenkommen. Betrachtet man, was Zacatecas Silver Corp. (WKN: A2QQCM) bereits öffentlich knowngegeben hat, zeichnet sich ein klares Bild ab. Auf dem El Cristo-Projekt läuft ein Bohrprogramm, bei dem die erste Bohrung niedergebracht, beprobt und zur Analyse ins Labor geschickt wurde. Auf dem Oso Negro-Projekt wurde ein erstmaliges Rock-Chip-Probenahmeprogramm abgeschlossen und die Proben zur Untersuchung eingereicht.

Solche Muster deutennormalerweise darauf hin, dass die Analyseresultate (Assays) in Kürze erwartet werden können. Zudem hat das Management in einer früheren Mitteilung darauf hingewiesen, dass es vor dem Hintergrund höherer Metallpreise eine Aktualisierung seiner bestehenden Ressourcen prüft. Nichts davon gibt einen genauen Zeitpunkt an, aber es zeigt, dass es bei einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von etwa 20 Mio. CAD mehrere voneinander unabhängige Quellen für potenzielle Nachrichten gibt.

Investment-Highlights: Zacatecas Silver Corp. - Was im Katalysator-Kalender steht. Mehrere Dinge bewegen sich, was baldige Nachrichten wahrscheinlich macht: Mehrere Datenpunkte, sechs Projekte, eine Marktkapitalisierung von rund 20 Mio. CAD. Warum mehrere unabhängige Datenpunkte zählen: Ein einzelnes Bohrziel ist binär, es funktioniert oder nicht.

Ein Portfolio aus inzwischen sechs Projekten, jedes mit eigener Geologie und eigenem Datenfluss, weist ein anderes Risikoprofil auf. Die Analysen auf El Cristo sind unkorreliert mit den Rock-Chip-Ergebnissen auf Oso Negro. Beide sind unabhängig von einer möglichen Auffrischung der Esperanza-Goldressource. Jeder einzelne Schuss verringert die Wahrscheinlichkeit, dass das gesamte Portfolio auf einen Schlag leer ausgeht, und jeder Datenpunkt ist für sich genommen aussagekräftig.

Die meisten Wochen im Junior-Bergbau sind Rauschen, Bohranalysen und Laborergebnisse sind Signale. Die kommende Phase ist dicht an solchen Signalen. Die Esperanza-Ressource: Eine stille zweite Front. Das Goldprojekt Esperanza im Bundesstaat Morelos ist das Projekt innerhalb von ZAC, das der Markt am ehesten übersieht.

Es verfügt bereits über eine definierte, geprüfte Ressource: 956.000 Unzen Goldäquivalent in den Kategorien Measured & Indicated, zuzüglich weiterer 277.000 Unzen in der Kategorie Inferred, also insgesamt etwa 1,23 Mio. Unzen Goldäquivalent in einer einzigen mexikanischen Lagerstätte. Es ist tagebaufähig und für die Haufenlaugung geeignet, die kostengünstigste Entwicklungskonfiguration in Mexikos Gold-Pipeline. Im Unternehmensupdate vom Januar 2026 wies das Unternehmen darauf hin, dass es die Ressource im Kontext höherer Metallpreise erneut betrachtet.

Ressourcenschätzungen basieren auf Annahmen zu Rohstoffpreisen. Wenn sich die Preise deutlich bewegen, verschiebt sich auch die Wirtschaftlichkeit, die darüber entscheidet, was als Ressource zählt. Das ist die öffentliche Grundlage, auf der Anleger dieses Projekt im Hinblick auf eine Auffrischung beobachten können. Mit einer sauberen Bilanz in die Phase hineingehen.

Ein Katalysator-Fenster bedeutet mehr, wenn das Unternehmen auf Ergebnisse reagieren kann, anstatt durch sie eingeschränkt zu sein. ZAC geht in diese Phase mit einer sauberen Bilanz. Ein Junior, der mit einer sauberen Bilanz in ein Datenfenster über mehrere Projekte hineingeht, ist in der Lage, auf positive Ergebnisse zu reagieren, anstatt wegen ihnen eine Rettungsfinanzierung verhandeln zu müssen. Das mexikanische Umfeld ist der stille Rückenwind.

Vier Jahre lang lautete der Konsens zum mexikanischen Bergbau, dass die Bundesregierung keine neuen Tagebaugenehmigungen erteilen würde. Dieser Konsens brach Anfang 2026. Silver Tiger Metals erhielt die erste neue Tagebaugenehmigung, die in Mexiko seit 2020 ausgestellt wurde. Mexikos Umweltbehörde SEMARNAT hat inzwischen rund 100 von 176 zurückgestauten Genehmigungen freigegeben, und ZAC erhielt seine eigene Bohrgenehmigung auf El Cristo am 16.

März 2026. Eine sich wieder öffnende bundesstaatliche Genehmigungs-Pipeline macht das Entwicklungsargument für mexikanische Projekte glaubwürdiger als zu irgendeinem Zeitpunkt seit 2020. Was richtig und was schieflaufen könnte. Bohranalysen können wirtschaftliche Gehalte bestätigen oder darunter liegen.

Oberflächenproben können historische Bonanza-Gehalte erreichen oder verfehlen. Labortermine können sich verschieben. Das Unternehmen steht an einem vielversprechenden Punkt, an dem mehrere unabhängige Datenströme gleichzeitig Ergebnisse liefern könnten. Die Kombination aus mehreren Projekten, einer potenziellen Ressourcenaktualisierung bei Esperanza und einem sich verbessernden regulatorischen Umfeld in Mexiko schafft ein einzigartiges Setup.

Allerdings bleibt die Unsicherheit, wann genau die Assays vorliegen und ob die Ergebnisse den Erwartungen entsprechen. Anleger sollten die bevorstehenden Assays von El Cristo und Oso Negro sowie die mögliche Aktualisierung der Esperanza-Ressource im Auge behalten. Die saubere Bilanz des Unternehmens bietet dabei eine gewisse Flexibilität, um auf positive Nachrichten zu reagieren. Das Risiko liegt in den typischen Unsicherheiten der Explorationsphase: Ergebnisse können enttäuschen, Verzögerungen sind möglich und der Metallpreis kann sich ungünstig entwickeln





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